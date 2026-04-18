La Juventus si prepara a tornare in campo domani, 19 aprile, per una sfida delicata contro il Bologna. I bianconeri arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di dover dare continuità ai risultati e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. L’attenzione è rivolta anche alle condizioni di Kenan Yildiz: il talento turco non è ancora al massimo della forma, ma è rientrato in gruppo e sembra pronto a partire dal primo minuto. Una notizia importante per Luciano Spalletti, che punta sulla qualità e sulla freschezza del suo numero 10 per accendere la manovra offensiva.

In avanti, invece, David ha vinto il ballottaggio con Boga, guadagnandosi una maglia da titolare grazie alle sue caratteristiche e alla capacità di attaccare la profondità. La Juventus vuole imporsi con personalità, cercando fin da subito di indirizzare la partita sui propri binari.

La probabile formazione bianconera

Spalletti dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, un sistema che garantisce equilibrio e ampiezza. In porta spazio a Di Gregorio, ormai punto fermo tra i pali. La linea difensiva vedrà Kalulu e Cambiaso sugli esterni, con Bremer e Kelly al centro: fisicità, velocità e attenzione saranno fondamentali per contenere le iniziative del Bologna. In mediana agiranno Thuram e Locatelli, chiamati a gestire ritmi e costruzione del gioco, ma anche a dare copertura alla retroguardia.

Sulla trequarti ci sarà qualità e dinamismo: Conceicao e McKennie affiancheranno Yildiz, con il turco libero di muoversi tra le linee e creare superiorità. La sua presenza, nonostante una condizione non perfetta, può fare la differenza grazie alla sua visione e alla capacità di saltare l’uomo. In attacco, come detto, toccherà a David guidare il reparto offensivo: mobilità, pressing e fiuto del gol saranno le sue armi principali per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Locatelli rinnova con la Juventus

Ieri Manuel Locatelli ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030.

Il numero 5 bianconero, in conferenza stampa, si è detto felice per questo prolungamento: “Per me questo è un sogno enorme e sono felicissimo di aver rinnovato con la Juve". Adesso, però, la testa di Locatelli e compagni è la sfida contro il Bologna. Locatelli ha spiegato qual è l’obiettivo della Juventus per questo match: “Tutte le partite diventano fondamentali, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e a vincere la partita".