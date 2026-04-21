Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere avvolto dall’incertezza e la Juventus si starebbe muovendo con largo anticipo per non farsi trovare impreparata. Le difficoltà legate al rinnovo e le voci di mercato attorno al centravanti serbo starebbero spingendo la dirigenza bianconera a monitorare diversi profili offensivi in vista della prossima stagione. In questo contesto si inserisce l’indiscrezione che vedrebbe l’amministratore delegato Damien Comolli tornare sulle tracce di Joshua Zirkzee, attaccante olandese in uscita dal Manchester United.

Un nome che circola da tempo nell’orbita bianconera e che potrebbe tornare d’attualità già a giugno, soprattutto se le condizioni economiche dovessero diventare più favorevoli.

Zirkzee torna di moda: trattativa possibile a cifre ridotte

Il profilo dell’ex Bologna era già stato vicino al ritorno in Serie A nelle scorse sessioni di mercato. Prima la Juventus, poi la Roma avevano sondato la possibilità di riportarlo in Italia, senza però riuscire a concretizzare l’operazione. Il Manchester United, infatti, chiedeva circa 45 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai club interessati. A distanza di mesi, lo scenario potrebbe cambiare: il rendimento non sempre continuo e la volontà dei Red Devils di rinnovare il reparto offensivo potrebbero portare a una valutazione più contenuta.

In tal caso, Zirkzee rappresenterebbe un’opzione intrigante per la Juventus, grazie alla sua capacità di legare il gioco, alla fisicità e a una duttilità che ben si adatterebbe al sistema offensivo bianconero.

Non solo Zirkzee: shortlist ricca per l’attacco

Nonostante l’interesse concreto, il club torinese continua a valutare più soluzioni. Non è infatti tramontata la pista che porta a Randal Kolo Muani, destinato a rientrare al Paris Saint-Germain dopo l’esperienza in prestito. Allo stesso tempo resta viva anche la suggestione legata a Robert Lewandowski, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona. Profili diversi per età ed esperienza, ma accomunati dalla capacità di garantire peso offensivo e leadership.

La Juventus, dunque, studia il mercato con attenzione: il futuro di Vlahović resta l’ago della bilancia, ma la sensazione è che la dirigenza voglia farsi trovare pronta, costruendo sin da ora le basi per un attacco competitivo nella prossima stagione