Keisuke Honda, l'ex centrocampista della nazionale giapponese e icona del Milan, torna in campo a 39 anni, firmando un contratto con l’FC Jurong, squadra di spicco della Premier League di Singapore. L’annuncio, giunto il 10 aprile 2026, segna un nuovo capitolo nella straordinaria carriera di uno dei calciatori asiatici più riconosciuti a livello globale. Honda, noto per aver lasciato un'impronta significativa in numerosi campionati internazionali, si prepara così ad affrontare una nuova e stimolante sfida nel continente asiatico.

Il calciatore, che ha rappresentato il Giappone in tre Coppe del Mondo, collezionando ben 98 presenze e 38 gol con la maglia della nazionale, ha recentemente militato nel Paro FC in Bhutan, dove nella stagione 2024/25 ha messo a segno due reti in altrettante partite.

La sua lunga e variegata carriera lo ha visto giocare anche per l’FK Suduva in Lituania nel 2021, oltre a esperienze in Giappone, Paesi Bassi, Russia, Italia, Messico, Australia, Brasile e Azerbaigian. Honda ha dichiarato di voler affrontare «diverse sfide personali», tra cui il tentativo di stabilire un record segnando in più campionati nazionali di qualsiasi altro giocatore. Tuttavia, ha chiarito che «il mio obiettivo principale con questo club è vincere il titolo di campionato».

Un nuovo inizio nella Premier League di Singapore

Honda si unirà all’FC Jurong, un club che fino alla stagione 2025/26 era conosciuto come Albirex Niigata Singapore. Il cambio di nome riflette la chiara volontà della società di radicarsi maggiormente nel territorio locale e di rafforzare il legame con la comunità di Jurong.

Il presidente del club, Daisuke Korenaga, ha enfatizzato l'ambizione del progetto, affermando: «Insieme a Keisuke Honda, siamo determinati a costruire un’eredità che porterà avanti questo club per i prossimi cento anni». Honda, che nel corso dell’anno compirà quarant'anni, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, ribadendo: «Sono felice di avere l’opportunità di giocare per l’FC Jurong. Sto perseguendo diverse sfide personali, incluso un Guinness World Record per aver segnato nei maggiori campionati di più nazioni, ma il mio obiettivo principale è vincere il titolo».

Carriera e impegni extra-calcistici

Oltre alla sua attività sul campo, Keisuke Honda è un imprenditore attivo come venture capitalist, possiede un club non professionistico in Giappone e ha ricoperto il ruolo di selezionatore della nazionale cambogiana dal 2018 al gennaio 2023.

La sua brillante carriera calcistica ha avuto inizio nel Nagoya Grampus Eight, per poi proseguire con esperienze internazionali in club come il VVV-Venlo nei Paesi Bassi e il CSKA Mosca in Russia. Dopo un periodo di tre anni al Milan, ha continuato la sua avventura calcistica in Australia, Brasile e Portogallo, tra gli altri paesi. Negli ultimi anni, Honda è stato avvistato frequentemente a Singapore, dove si è allenato anche presso il Tampines Hub e il Jurong East Stadium, che è la sede dell’FC Jurong. Il club, che vanta sei titoli nazionali e attualmente occupa la terza posizione in campionato, punta a rafforzarsi ulteriormente e a raggiungere nuovi successi con l’arrivo del talentuoso calciatore giapponese.