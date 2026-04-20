Nelle ultime ore il giornalista turco Ekrem Konur ha rilanciato su X un’indiscrezione di calciomercato destinata a far discutere: “Il Manchester United è stato informato che servirà sborsare una somma a nove cifre per fare sul serio e ingaggiare Kenan Yıldız. La Juventus non ha alcuna intenzione di vendere il proprio ‘volto del futuro’ e qualsiasi offerta inferiore ai 100 milioni di euro non verrà nemmeno presa in considerazione”. Parole che raccontano chiaramente la posizione della società bianconera, intenzionata a blindare il proprio talento e a costruire attorno a lui il progetto tecnico dei prossimi anni.

Rinnovo e centralità nel progetto bianconero

L’indiscrezione trova ulteriore forza nel recente rinnovo di contratto firmato da Yıldız. La Juventus ha infatti deciso di investire in maniera significativa sul talento turco, prolungando l’accordo fino al 2030 e portando il suo ingaggio a oltre 6 milioni di euro a stagione. Una scelta che non rappresenta soltanto un premio per la crescita del giocatore, ma anche un segnale preciso al mercato: il classe 2005 è considerato una colonna del club. L’investimento economico lo ha reso uno dei più pagati dell’intera rosa, un dettaglio che evidenzia quanto la dirigenza creda nelle sue qualità tecniche e nella sua leadership in prospettiva. In questo contesto, eventuali interessamenti dall’estero vengono osservati con attenzione ma senza alcuna fretta, perché la priorità resta la continuità del progetto sportivo.

Solo un’offerta monstre può cambiare lo scenario

Detto questo, il fascino della Premier League e le disponibilità economiche del Manchester United restano fattori da non sottovalutare. Se davvero i Red Devils dovessero bussare alla porta della Juventus, lo farebbero con una proposta fuori scala, una di quelle difficili da ignorare anche per un club intenzionato a trattenere il proprio gioiello. Una cifra superiore ai 100 milioni potrebbe infatti permettere ai bianconeri di finanziare una profonda ricostruzione della rosa, ricalcando quanto accaduto in passato con la cessione di Zinedine Zidane al Real Madrid. Per il momento, però, la posizione resta chiara: Yıldız è centrale nel presente e nel futuro della Juventus. Solo un’offerta monstre potrebbe aprire scenari diversi, altrimenti il talento turco continuerà a essere il simbolo della nuova era bianconera.