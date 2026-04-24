La Juventus continua a muoversi con largo anticipo sul mercato estivo e, secondo le ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista Alfredo Pedullà, avrebbe messo nel mirino due profili spagnoli per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti: Mario Gila e Óscar Mingueza. Due situazioni molto diverse tra loro, ma entrambe seguite con grande attenzione dalla dirigenza bianconera, che vuole regalare al tecnico una squadra più competitiva e profonda in vista della prossima stagione.

Gila, il muro della Lazio e la richiesta di Lotito

Per arrivare a Gila, però, servirà un investimento importante.

Il presidente Claudio Lotito sa bene di avere tra le mani uno dei centrali più affidabili e in crescita del campionato e difficilmente farà sconti. Anche perché il 50% dell’eventuale incasso andrebbe direttamente al Real Madrid, che mantiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Ecco perché la valutazione del cartellino si aggirerebbe già attorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma che la Juventus potrebbe prendere in considerazione soprattutto se in estate dovessero partire uno tra Federico Gatti e Gleison Bremer. Gila rappresenterebbe infatti un innesto di alto livello per qualità difensive, aggressività nell’uno contro uno e capacità di impostare dal basso, caratteristiche perfette per il calcio richiesto da Spalletti.

Mingueza, occasione a zero per la fascia

Diverso il discorso per Mingueza, che potrebbe trasformarsi in una vera occasione di mercato. Il terzino spagnolo è attualmente in trattativa con il Celta Vigo per il rinnovo del contratto in scadenza nella prossima estate, ma l’entourage del giocatore non avrebbe ancora dato segnali concreti di apertura. Una situazione di stallo che la Juventus osserva con attenzione.

Il club bianconero aveva già sondato il nome di Mingueza la scorsa estate e ora potrebbe tornare alla carica, soprattutto se si aprisse la possibilità di prenderlo senza versare alcun indennizzo. Un profilo duttile, capace di giocare sia da terzino che da braccetto difensivo, con esperienza internazionale e costi contenuti.

In un’estate che si preannuncia ricca di movimenti, la Juventus vuole farsi trovare pronta: Gila e Mingueza sono due nomi concreti, e la Spagna potrebbe diventare una delle principali miniere del prossimo mercato bianconero