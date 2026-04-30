La prossima estate potrebbe segnare una vera rivoluzione offensiva in casa Juventus. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, starebbe infatti valutando un profondo restyling del reparto avanzato, con l’obiettivo di alzare il livello tecnico e ridurre al tempo stesso gli errori commessi nelle ultime sessioni di mercato. Due nomi sembrano già destinati a salutare Torino: Milik e Openda.

Il primo continua a convivere con problemi fisici che ne hanno fortemente limitato il rendimento, il secondo, invece, rappresenta probabilmente la delusione più grande dell’ultima campagna acquisti.

Per questo Comolli starebbe progettando un doppio colpo: un grande nome d’esperienza, sul modello Robert Lewandowski, e un secondo attaccante giovane ma già di prospettiva internazionale.

Spunta Gonzalo Garcia: il Real apre alla formula speciale

In questo contesto, nella giornata di oggi è emerso con forza il nome di Gonzalo García, centravanti del Real Madrid e profilo che piacerebbe molto alla Juventus. Lo spagnolo classe 2004 è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio madridista, ma al momento occupa ancora il ruolo di comprimario nella rosa dei Blancos, chiuso dalla presenza di stelle già affermate come Mbappé.

Proprio per questo motivo una sua partenza non sarebbe impossibile.

La Juventus starebbe valutando una proposta molto particolare da presentare al presidente Florentino Perez: un’operazione in perfetto stile Alvaro Morata. L’idea sarebbe quella di acquistare il cartellino del giocatore per circa 30 milioni di euro, lasciando però al Real Madrid un diritto di recompra già fissato intorno ai 40 milioni. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di avere subito il giocatore e agli spagnoli di mantenere il controllo sul suo futuro.

Lewandowski e il nuovo attacco bianconero

Parallelamente, resta fortissima la pista che porta proprio a Lewandowski, nome che rappresenterebbe il grande colpo d’esperienza per dare leadership immediata al reparto offensivo. Il polacco, in uscita dal Barcelona, garantirebbe gol, personalità e mentalità vincente, diventando il punto di riferimento ideale per accompagnare la crescita di un giovane come Gonzalo Garcia.

L’idea della Juventus è chiara: affiancare un bomber di caratura internazionale a un talento futuribile, costruendo così un attacco più equilibrato e competitivo.