La Juventus esce dal campo dell’Atalanta con tre punti pesantissimi e con la sensazione di aver compiuto un passo forse decisivo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il successo maturato in casa della Dea non è stato semplice, ma proprio per questo assume un valore ancora più importante in un momento chiave della stagione. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato solidità e maturità, portando a casa una vittoria che potrebbe cambiare gli equilibri della zona alta della classifica. Il calendario ora offre un assist ai bianconeri, che potranno osservare con attenzione lo scontro che vede il Como impegnato contro la capolista Inter, con la concreta possibilità di guadagnare terreno sulle dirette concorrenti.

Pressione sul Como e quarto posto nel mirino

I tre punti conquistati a Bergamo permettono infatti alla Juventus di mettere pressione proprio sulla formazione di Fabregas, chiamata in serata a un impegno complicato contro l’Inter. Un passo falso del Como, ma anche un semplice pareggio, consentirebbe ai bianconeri di prendersi il quarto posto in solitaria, dopo aver superato uno degli ostacoli più difficili del finale di stagione. Il successo contro l’Atalanta, oltre al valore aritmetico, rappresenta un segnale forte anche sul piano mentale: Spalletti e i suoi hanno dimostrato di saper reggere la pressione e di essere pronti a giocarsi fino in fondo la qualificazione europea più prestigiosa. Con il calendario che gradualmente si alleggerisce e la fiducia in crescita, la Juventus si presenta ora come una delle candidate più credibili per l’ultimo slot disponibile.

Milan ko e sogno sorpasso: classifica riaperta

Lo scenario diventa ancora più interessante alla luce della sconfitta del Milan, battuto 0-3 dall’Udinese, risultato che riapre clamorosamente i giochi anche per il terzo posto. I rossoneri, ora, distano appena tre punti dalla Juventus e tra due settimane andrà in scena lo scontro diretto di San Siro. Un appuntamento che potrebbe ridisegnare la graduatoria e cambiare radicalmente le prospettive delle due squadre. Fino a poche settimane fa la qualificazione Champions del Milan non sembrava minimamente in discussione e addirittura si parlava di corsa allo scudetto, ma il passo falso prima col Napoli e poi contro l’Udinese ha rimesso tutto in gioco.

La Juventus, forte del successo sull’Atalanta, può ora sognare qualcosa di più grande: un eventuale risultato positivo nello scontro diretto darebbe ai bianconeri la possibilità di compiere un sorpasso clamoroso, trasformando una rincorsa complicata in una candidatura concreta per le prime posizioni