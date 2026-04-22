La Juventus si starebbe muovendo sul mercato degli attaccanti e nelle ultime ore avrebbe acceso i riflettori su Robert Lewandowski. Secondo le indiscrezioni odierne, il club bianconero sarebbe pronto a fare sul serio per il centravanti polacco, destinato a liberarsi a parametro zero dal Barcellona al termine della stagione. Una situazione che rappresenta un’occasione ghiotta per molte società europee, ma che la Juventus vorrebbe sfruttare in anticipo per regalare a Luciano Spalletti un attaccante di esperienza internazionale, capace di garantire gol e leadership fin da subito.

Prima offerta bianconera per bruciare la concorrenza

Stando a quanto filtra, la Juventus avrebbe già messo sul tavolo una prima proposta economica: un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Una mossa studiata per anticipare la concorrenza, in particolare quella del Milan, anch’esso interessato al bomber polacco. L’operazione, tuttavia, resta complessa. Lewandowski continua ad avere numerosi estimatori a livello internazionale e il suo nome circola con insistenza anche in orbita Major League Soccer, campionato che potrebbe offrire cifre decisamente superiori rispetto a quelle sostenibili dalla Juventus. Il richiamo economico degli Stati Uniti, unito alla possibilità di chiudere la carriera in un contesto meno pressante, rappresenta un fattore da non sottovalutare nella decisione finale del classe ’88.

Piano B: Zirkzee resta un’opzione concreta

Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera mantiene vive anche piste alternative. Qualora Lewandowski dovesse scegliere altre destinazioni, la Juventus potrebbe tornare su Joshua Zirkzee, attaccante mai realmente uscito dal radar del club. Il profilo dell’olandese, più giovane e con ampi margini di crescita, rappresenterebbe una soluzione differente ma comunque in linea con le esigenze tecniche della squadra. La strategia della Juventus appare quindi chiara: provare il grande colpo a parametro zero con Lewandowski, ma senza farsi trovare impreparata. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’offerta bianconera riuscirà a convincere il fuoriclasse polacco o se Comolli e il suo staff saranno costretti a virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco della prossima stagione