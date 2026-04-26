La vittoria contro il Bologna ha restituito entusiasmo e riacceso la speranza, ma per la Roma la qualificazione alla prossima Champions League resta ancora una montagna da scalare. I giallorossi, grazie allo 0-2 in trasferta firmato da Donyell Malen e Neil El Aynaoui, si sono portati a soli due punti dalla Juventus quarta in classifica, ma il distacco reale pesa molto di più di quanto racconti la graduatoria.

La squadra di Gian Piero Gasperini può guardare ancora in alto, ma il margine di errore è praticamente nullo. La Juventus deve infatti ancora disputare il proprio impegno di giornata, una sfida complicatissima a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, e anche in caso di sconfitta bianconera la situazione resterebbe tutt’altro che semplice per i capitolini.

Quei due punti di distanza, infatti, valgono quasi come tre, perché in caso di arrivo a pari merito sarebbero i piemontesi ad avere il vantaggio degli scontri diretti.

Il peso degli scontri diretti: Juve avanti anche a pari punti

È proprio questo il dettaglio che rende la rincorsa romanista così complicata. La Juventus ha infatti vinto il match d’andata contro la Roma e al ritorno, all’Olimpico, è riuscita a strappare un pareggio preziosissimo in extremis grazie al gol di Federico Gatti. Questo significa che, a parità di punti, sarebbero i bianconeri a conservare il quarto posto e quindi il pass per la Champions League.

Tradotto in termini pratici, la Roma non può limitarsi a sperare in un rallentamento juventino: deve quasi augurarsi un vero e proprio crollo.

La squadra di Luciano Spalletti, nelle ultime quattro gare, potrebbe permettersi persino di vincerne tre e pareggiarne una, restando comunque davanti ai giallorossi. Una situazione che mette enorme pressione sulla Roma, obbligata sostanzialmente a fare percorso netto fino alla fine del campionato. Non basterà essere brillanti: servirà la perfezione.

Calendario complicato e margine d’errore azzerato

Ed è proprio qui che il discorso si complica ulteriormente. Perché se la classifica già racconta una rincorsa difficilissima, il calendario non aiuta affatto Gasperini e i suoi. La Roma dovrà affrontare partite pesanti, a cominciare dalla sfida contro la Fiorentina, squadra sempre ostica e ancora in cerca di punti importanti per il proprio finale di stagione.

Ma soprattutto all’orizzonte c’è il derby contro la Lazio, una stracittadina che va oltre la classifica e che spesso sfugge a qualsiasi logica. In un momento così delicato, affrontare il derby significa esporsi a un livello di pressione enorme, con il rischio che anche un singolo passo falso possa compromettere tutto. La Roma ha riaperto il discorso Champions, ma la sensazione è che il destino resti ancora saldamente nelle mani della Juventus. Per i giallorossi la speranza esiste, ma oggi somiglia ancora molto a una chimera