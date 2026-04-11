L'attaccante olandese Donyell Malen ha confermato l'ottimo impatto con la maglia della Roma, nell'ultima gara ha messo a segno una tripletta trascinando i suoi alla vittoria casalinga contro il Pisa. Arrivato a Roma nel calciomercato di riparazione di gennaio per aggiungere qualità ad un reparto offensivo valido ma in difficoltà di condizione tra Ferguson e Dobvyk. Si è imposto come riferimento offensivo dell'attacco dei giallorossi a suon di goal e prestazioni complete. Reduce da stagioni tra alti e bassi con il Borussia Dortmund ed Aston Villa, nella capitale sta dimostrando le sue qualità e sembra aver trovato il contesto ideale per rendere al meglio.

Le giovanili di alto livello e l'esplosione al Psv

Il talentuoso attaccante classe 1999, inizia la sua carriera formandosi nelle giovanili di squadre di primo livello come Ajax e Arsenal under 19 di Thierry Henry, prima di approdare al Psv che ha investito su di lui 600 mila euro per assicurarsi il suo cartellino. Nel corso della stagione 2017-2018 viene aggregato alla seconda squadra che milita nel secondo campionato olandese dove si mette in mostra con 13 goal in 22 presenze. Si guadagna la convocazione in prima squadra con cui debutta nel finale di stagione e vince il suo primo campionato olandese seppur con un ruolo marginale.

Dalla stagione successiva viene confermato in prima squadra ed il suo impatto è di livello assoluto, viaggia ad una media di 10 goal stagionali in campionato nelle prime due stagioni da titolare.

Si conferma come uno dei migliori talenti olandesi della sua generazione, venendo impiegato in più ruoli, prima da ala sinistra o trequartista per poi avanzare stabilmente come punta centrale con una certa continuità in zona goal. Nell'ultima stagione con il Psv 2020-2021, segna 27 goal e 10 assist in tutte le competizioni, andando a segno per tre stagioni consecutive con più di 10 reti e scrivendo un record per la squadra olandese.

La chiamata del Borussia Dortmund e l'Aston Villa

Dopo tre anni molto convincenti con la maglia degli olandesi, arriva il Borussia Dortmund che decide di investire su di lui 30 milioni di euro per aggiungerlo al proprio reparto offensivo. In Germania, si consacra ad alti livelli giocando spesso da esterno offensivo ma tuttavia riesce a mantenere una buona media in zona goal.

Con la maglia dei tedeschi segna 39 goal e 20 assist in 132 partite.

Il 14 gennaio 2025 viene acquistato dal Aston Villa per 25 milioni di euro, approdando in Premier League. Con Unai Emery nonostante le buone premesse ed aspettative, non riesce a trovare continuità complice anche molta concorrenza nel ruolo. In una stagione e mezza disputa 46 gare spesso a gara in corso con 10 goal e 2 assist.

La rinascita di Donyell Malen a Roma

Nonostante l'ultima fase di carriera tra alti e bassi, Donyell Malen resta un profilo interessante per varie squadre europee, tra cui le italiane che decidono di sondarlo per il calciomercato di riparazione di gennaio. A convincere l'attaccante olandese è la Roma di Gasperini che gli veste un ruolo centrale nel progetto come punta centrale.

Dopo aver militato in campionati come la Bundesliga e la Premier League, approda in Serie a, tra le aspettative degli addetti ai lavori sul suo possibile impatto nel nuovo campionato.

A distanza di tre mesi, Donyell Malen è il trascinatore della Roma che lotta per il sogno Champions League, grazie alla tripletta nell'ultima gara con il Pisa, ha raggiunto la doppia cifra in Serie a con appena 12 presenze nel massimo campionato italiano.

La formula dell'affare con la squadra inglese prevede un prestito oneroso a 2 milioni con un obbligo di riscatto fissato al prossimo giugno per 25 milioni di euro in caso del 50 % di presenze e della qualificazione ad una competizione europea.