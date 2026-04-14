L’Italia femminile ha conquistato una vittoria netta e fondamentale contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita, disputata allo Stadio Gradski Stadion di Dubocica, si è conclusa con un perentorio 6-0 a favore delle Azzurre, che ottengono così il primo successo nel girone e rilanciano con forza le proprie ambizioni di qualificazione diretta. Un dominio incontrastato che ha visto ben sei marcatrici diverse andare a segno.

La squadra guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin ha mostrato fin dai primi minuti un atteggiamento aggressivo e determinato, concretizzando le occasioni create con grande efficacia.

Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Girelli, Oliviero e Lenzini. Girelli ha sbloccato il risultato con un preciso colpo di testa, dimostrando la sua abilità nel gioco aereo. Il raddoppio è arrivato con Oliviero, che ha beneficiato di una deviazione decisiva di Caruso su un suo cross, mentre Lenzini ha firmato il terzo gol ribadendo in rete con prontezza dopo una respinta del portiere su un colpo di testa di Salvai.

Secondo tempo: la goleada delle Azzurre

Nella ripresa, le Azzurre hanno continuato a spingere con la stessa intensità, trovando altre tre reti che hanno consolidato il risultato finale. Caruso ha segnato il quarto gol con un potente tiro dalla distanza, circa venti metri, un gesto tecnico di notevole fattura.

Successivamente, Cantore ha realizzato il quinto gol all’88’, mentre Greggi ha chiuso i conti nei minuti di recupero, fissando il punteggio sul 6-0. La varietà delle marcatrici, con sei gol firmati da sei giocatrici diverse, è un chiaro segnale della profondità e della qualità della rosa italiana, evidenziando le molteplici soluzioni offensive a disposizione del CT Soncin.

Questa prestazione eccezionale consente all’Italia di restare pienamente in corsa per il primo posto nel girone, l’unico piazzamento che garantisce l’accesso diretto alla fase finale dei Mondiali in Brasile. La vittoria assume ancora più valore considerando la pressione esercitata dalla Svezia, capolista del girone, che ha già ottenuto un successo nella giornata odierna, mantenendo alta la competizione per la vetta.

Prospettive e cammino di qualificazione

L’Italia femminile era reduce da un inizio di qualificazioni non semplice, con una sconfitta di misura contro la Svezia e un pareggio con la Danimarca nelle prime due giornate. Anche la Serbia arrivava all’incontro con un solo punto in classifica, frutto di una sconfitta contro la Danimarca e un pareggio con la Svezia. Il successo contro la Serbia rappresenta dunque una svolta importante per le Azzurre, che ora si preparano ad affrontare una trasferta impegnativa a Copenaghen contro la Danimarca, un match che si preannuncia cruciale per le sorti del girone.

Solo la prima classificata del girone otterrà l’accesso diretto ai Mondiali, mentre le altre squadre dovranno affrontare i playoff per tentare di raggiungere la fase finale.

L’atteggiamento determinato e la prestazione dominante mostrati contro la Serbia sono un segnale incoraggiante e di buon auspicio per il prosieguo del cammino di qualificazione dell’Italia femminile, che punta con decisione a un posto tra le grandi del calcio mondiale.