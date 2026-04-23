L’Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran: è questa la proposta avanzata da Paolo Zampolli, inviato di Donald Trump, alla Fifa. Secondo Zampolli, i quattro titoli mondiali conquistati dagli Azzurri sarebbero una motivazione sufficiente per giustificare un eventuale cambio.

Stando a quanto riportato dal Financial Times, l’iniziativa rientrerebbe in uno “sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgio Meloni” dopo le critiche del presidente al Papa in relazione alla guerra in Iran.

"Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali.

Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione", ha dichiarato Zampolli al Financial Times.

Nel frattempo, però, l’Iran ha fatto sapere nelle ultime ore di essere pronto per il torneo che inizierà a giugno e di voler partecipare. Già a marzo, Teheran aveva annunciato che non avrebbe preso parte alla competizione dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele, citando motivi di sicurezza per i propri atleti negli USA. Successivamente, era stata ventilata l’ipotesi di disputare le partite in Canada o in Messico, ma la proposta è stata respinta dalla Fifa.

Trump aveva dichiarato che i giocatori iraniani erano i "benvenuti" negli Stati Uniti, pur sottolineando che la loro presenza avrebbe potuto risultare inappropriata e potenzialmente rischiosa. La Fifa non ha commentato le pressioni ricevute, limitandosi a rinviare alle recenti dichiarazioni di Gianni Infantino.

"La squadra iraniana verrà sicuramente", ha affermato la scorsa settimana a Washington. "Speriamo che per allora, naturalmente, la situazione sia pacifica. Ciò sarebbe sicuramente d'aiuto", ha aggiunto. "Ma l'Iran deve venire, se intende rappresentare il proprio popolo. Si è qualificato, vuole davvero giocare e deve giocare", ha concluso.

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