Manuel Locatelli è pronto a legare il suo futuro alla Juventus fino al 2030. Il centrocampista classe 1998, attuale capitano bianconero, si appresta a firmare il rinnovo del contratto con il club della Continassa, prolungando la sua permanenza a Torino. L'accordo prevede un ingaggio che si aggirerà intorno ai quattro milioni di euro più bonus, confermando la centralità del giocatore nel progetto juventino.

Nelle prossime ore, Locatelli incontrerà la dirigenza della Juventus insieme ai suoi agenti, Edoardo Crnjar e Stefano Castelnovo, e al legale Cesare Di Cintio per apporre la firma sul nuovo contratto.

Il prolungamento rappresenta un segnale di continuità per la società, che punta a consolidare il gruppo dei suoi giocatori simbolo.

Il percorso di Manuel Locatelli in bianconero

Locatelli è arrivato alla Juventus nell’agosto del 2021, proveniente dal Sassuolo, affermandosi da subito come uno dei punti fermi della squadra. Il centrocampista ha indossato la fascia da capitano e si è distinto per presenze e contributo in campo, diventando un riferimento per compagni e staff tecnico. Il nuovo accordo, che prolungherà il legame fino al 2030, permetterà a Locatelli di continuare a rappresentare la Juventus ai massimi livelli.

Numeri e prospettive future

Dall'arrivo a Torino, Locatelli ha collezionato 224 presenze e nove reti, tre nell'attuale stagione.

L'adeguamento contrattuale porterà il suo stipendio oltre i quattro milioni di euro, confermando la fiducia della società nelle sue qualità. La Juventus, dopo i rinnovi di Yildiz, McKennie e Spalletti, si concentra su Locatelli, riconoscendolo come un perno essenziale per il futuro. Nonostante i dubbi iniziali legati al cambio di guida tecnica, il centrocampista ha saputo mantenere un ruolo centrale grazie alla fiducia dell'allenatore.