Dopo alcune settimane di pausa, in casa Juventus tornano d’attualità i discorsi legati ai rinnovi contrattuali, un tema centrale per la pianificazione del futuro bianconero. Dopo Kenan Yildiz e Weston McKennie, ora l’attenzione si starebbe spostando su Manuel Locatelli, capitano della formazione bianconera e punto di riferimento del centrocampo. Il mediano, protagonista di una stagione in crescendo, avrebbe convinto tutti all’interno del club, a partire dal tecnico Luciano Spalletti, che sarebbe intenzionato a puntare su di lui anche per il prossimo anno.

Locatelli verso il rinnovo fino al 2030

Secondo quanto filtra, Juventus e Locatelli sarebbero vicini a un accordo per estendere il contratto fino al 2030. Un prolungamento importante, accompagnato anche da un adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe attestarsi intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. Una scelta che rappresenta un segnale forte da parte della società, decisa a confermare il centrocampista come perno del progetto tecnico. Il rinnovo assumerebbe un valore ancora maggiore considerando le critiche ricevute dal giocatore nella prima parte della stagione, quando prestazioni altalenanti avevano alimentato dubbi sul suo ruolo. Con il passare dei mesi, però, Locatelli ha ritrovato continuità e leadership, diventando uno degli elementi più affidabili della squadra.

Il nodo Vlahovic resta aperto

Dopo Locatelli, il focus potrebbe spostarsi su Dusan Vlahovic, la cui situazione appare però più complessa. Il centravanti serbo andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e, al momento, le parti non avrebbero ancora trovato un’intesa. Le distanze riguarderebbero diversi aspetti, tra cui l’ingaggio e i premi alla firma richiesti dall’entourage del giocatore. Una trattativa che procede a rilento e che, senza un’accelerazione nelle prossime settimane, potrebbe portare a uno scenario di rottura. La Juventus valuta con attenzione il da farsi, consapevole del valore del classe 2000 ma anche della necessità di mantenere equilibrio nei conti. L’eventuale mancato accordo potrebbe quindi segnare la fine del rapporto tra il club bianconero e il suo centravanti, aprendo a possibili soluzioni alternative sul mercato.

Una situazione in evoluzione, che contrasta con l’ottimismo legato al rinnovo di Locatelli e che testimonia come la strategia della Juventus sui contratti sia destinata a vivere sviluppi differenti nelle prossime settimane