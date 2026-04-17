La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Manuel Locatelli fino al 30 giugno 2030. L'annuncio del club bianconero conferma la volontà di proseguire il percorso con il classe 1998. "La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità", si legge nella nota diramata dalla società.

Locatelli, giunto a Torino dal Sassuolo nell’estate del 2021, ha già collezionato 224 presenze con la maglia della Juventus, contribuendo con nove gol e diciassette assist. Questi numeri evidenziano la centralità del giocatore nel progetto tecnico bianconero, destinati ad aumentare grazie al nuovo accordo.

Il ruolo chiave di Locatelli nel centrocampo bianconero

Il prolungamento contrattuale è un chiaro segnale di fiducia per Locatelli, pilastro fondamentale del centrocampo juventino. Il suo apporto costante ha garantito alla squadra solidità e qualità nella zona nevralgica del campo. L’investimento della Juventus nell’estate 2021, quando fu acquisito dal Sassuolo, si è rivelato una mossa strategica per il presente e il futuro del club.

Dettagli del nuovo accordo e il contesto strategico

Il precedente contratto di Locatelli, in scadenza nel 2028, è stato prolungato di due anni, estendendo la sua permanenza fino al 2030. L'accordo include un adeguamento dell’ingaggio, che passa da tre a quattro milioni di euro a stagione.

Il centrocampista, che ha militato anche nelle fila di Milan e Sassuolo, ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria della Coppa Italia 2024 con la Juventus. A livello internazionale, Locatelli vanta trentasei presenze e tre gol con la Nazionale italiana, con cui ha conquistato l’Europeo nel 2020. Questo rinnovo si inserisce in una serie di prolungamenti strategici per la Juventus, che ha recentemente assicurato Kenan Yildiz, Weston McKennie e il tecnico Luciano Spalletti. L’attenzione della dirigenza si concentra ora sul futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026.