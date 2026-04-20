"La Juventus torna forte su Kolo Muani. Contatti nei giorni scorsi” è questa l’indiscrezione rilanciata dal giornalista Daniele Longo sul proprio profilo X, una notizia che, se confermata, rafforzerebbe l’idea di un legame mai realmente interrotto tra il centravanti francese e il club bianconero. La dirigenza torinese continua quindi a valutare profili offensivi in vista della prossima stagione e il nome dell’attaccante classe ’98 resterebbe tra i più caldi, anche alla luce di una possibile rivoluzione nel reparto avanzato.

Contatti e un interesse mai tramontato

L’interesse della Juventus per Kolo Muani non nasce certo oggi. L’amministratore delegato Damien Comolli aveva già tentato di riportarlo a Torino la scorsa estate, salvo poi dover fare i conti con la richiesta da 50 milioni di euro avanzata dal Paris Saint-Germain. Il manager francese era tornato alla carica anche durante il mercato invernale, quando il giocatore, complice lo scarso spazio ottenuto al Tottenham, aveva valutato l’ipotesi di lasciare anzitempo Londra dopo il prestito secco perfezionato a settembre. La trattativa non decollò, ma i contatti tra le parti non si sono mai davvero raffreddati, come dimostrerebbero i nuovi dialoghi avviati negli ultimi giorni.

Valutazione in calo e occasione per l’estate

A giugno Kolo Muani tornerà alla base e il PSG potrebbe nuovamente inserirlo sul mercato. La stagione poco brillante vissuta in Premier League ha però abbassato sensibilmente il valore del cartellino, aprendo uno scenario più favorevole per la Juventus. Si parla infatti di una valutazione attorno ai 35 milioni di euro, cifra decisamente più abbordabile rispetto alle richieste dello scorso anno e in linea con le disponibilità bianconere. Un eventuale affondo dipenderà anche dalle strategie offensive del club, ma il profilo del francese continua a convincere per caratteristiche e margini di crescita. Se il PSG dovesse confermare la volontà di cederlo a condizioni più accessibili, la Juventus potrebbe tornare concretamente alla carica e provare a chiudere un’operazione che, dopo diversi tentativi, potrebbe finalmente trovare il momento giusto per concretizzarsi.