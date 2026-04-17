Marie-Louise Eta si appresta a scrivere una pagina storica nel calcio europeo, diventando la prima donna ad allenare una squadra maschile nella massima divisione di uno dei cinque principali campionati continentali. La trentaquattrenne farà il suo esordio come allenatrice ad interim dell'Union Berlino, affrontando il Wolfsburg nella 30ª giornata di Bundesliga. Questo traguardo ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando la sua importanza per il calcio e la parità di genere.

Eta ha espresso la speranza che il suo percorso sia d'ispirazione: “Sarebbe bello se si aprissero strade e porte”.

Ha sottolineato l'importanza della visibilità affinché “le giovani ragazze vedano tutto ciò che è possibile”. Per lei, il calcio è collaborazione e lavoro di squadra: “È lavorare insieme agli altri, il raggiungere il massimo successo possibile”.

La sfida all'Union Berlino e le prospettive future

L'Union Berlino ha affidato la guida della prima squadra a Eta dopo la separazione da Steffen Baumgart, in un momento delicato della stagione. La squadra è al dodicesimo posto in classifica, con sette punti di vantaggio sulla zona play-out. La situazione resta incerta e sono necessari punti per la permanenza in Bundesliga. Il direttore tecnico Horst Heldt ha parlato di un “nuovo inizio” per la salvezza.

Eta, ex allenatrice dell'Under 19 e assistente della prima squadra, era inizialmente destinata alla squadra femminile. Tuttavia, i risultati con la prima squadra potrebbero ridefinire la sua posizione. La sua nomina è un segnale forte per il movimento calcistico. Eta ha dichiarato: “Il nostro posto in Bundesliga non è ancora sicuro. Sono felice che il club mi abbia affidato questo compito. Sono convinta che con la squadra otterremo i punti decisivi”. La sua presenza in panchina è un esempio concreto di come merito e competenza possano aprire nuove strade, offrendo alle giovani ragazze un modello da seguire. L'esordio di Eta sarà osservato con attenzione, sperando che possa “aprire strade e porte” per le generazioni future.