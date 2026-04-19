Pellegrino Matarazzo, allenatore italoamericano di 48 anni, ha scritto una pagina di storia nel calcio spagnolo. Guidando la Real Sociedad, ha conquistato la Coppa del Re, superando l’Atletico Madrid di Diego Simeone ai calci di rigore. Questo trionfo segna il quarto titolo del club basco nella competizione, a sei anni dall’ultima vittoria.

Arrivato a dicembre sulla panchina della Real Sociedad, quando la squadra navigava pericolosamente vicino alla zona retrocessione, Matarazzo ha compiuto una vera e propria impresa. In pochi mesi, il tecnico, originario del New Jersey e figlio di immigrati campani, ha saputo risollevare le sorti del club, portandolo al settimo posto in campionato e regalando ai tifosi una storica Coppa.

Questo successo lo rende il primo allenatore con passaporto statunitense a sollevare un trofeo nei cinque principali campionati europei, un traguardo che lo stesso Matarazzo ha definito "probabilmente il primo per un italoamericano".

Carisma e innovazione tattica

Il percorso di Matarazzo è stato contraddistinto da un forte carisma, una notevole energia e una spiccata capacità di innovazione tattica. Ha saputo trasmettere entusiasmo alla squadra e implementare moduli di gioco innovativi, reintegrando efficacemente giocatori che erano stati precedentemente ai margini della rosa. La sua gestione dello spogliatoio e gli aggiustamenti tattici decisivi sono stati pilastri della rinascita della squadra, tanto che i media spagnoli lo hanno definito "lo yankee che ha cambiato tutto", sottolineando la sua profonda influenza.

Sotto la sua guida, la Real Sociedad ha già ottenuto la qualificazione per l’Europa League e per la Supercoppa di Spagna, e ora ambisce a un prestigioso posto in Champions League. Per Matarazzo, questa vittoria rappresenta "il giorno più bello della mia carriera calcistica", un’affermazione che sottolinea l’importanza di questo successo personale e professionale.

Le radici italiane e la carriera internazionale

Matarazzo ha sempre mantenuto un profondo legame con le sue radici italiane; la sua prima lingua è stata l’italiano e la sua passione per il calcio è nata guardando le partite di Serie A e ammirando Diego Maradona ai tempi del Napoli. La sua carriera da calciatore è iniziata in Italia, per poi proseguire in Germania, dove ha vissuto e lavorato per venticinque anni.

Qui ha mosso i primi passi come allenatore, dalle giovanili fino a guidare squadre importanti come lo Stoccarda in Bundesliga e, successivamente, l’Hoffenheim.

L’arrivo in Spagna segna una nuova, brillante tappa di una carriera internazionale che lo vede ora protagonista assoluto. Matarazzo ha espresso profonda gratitudine verso la squadra e il club, dichiarando: "Sono molto grato di essere il manager di questo club, molto molto grato. Far parte della sua storia ora è qualcosa di speciale". Il tecnico ha inoltre ribadito la sua ferma volontà di continuare a puntare in alto, affermando: "Spero che continueremo a essere ambiziosi perché abbiamo ancora sette partite in Liga e possiamo fare di più. Non ho ancora finito, e spero che anche noi non abbiamo ancora finito".