La stagione calcistica sta lentamente volgendo verso il termine e i club di Serie A stanno già cominciando a progettualizzare il mercato della prossima estate. Fra le più attive ci sarebbe la Juventus, club che soprattutto nel reparto offensivo potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione. Una linea sposata in pieno dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca.

Juventus, Mecca sposa la rivoluzione in attacco: 'La società dovrebbe mandare via tutti'

Mecca, sul proprio account X, ha quindi analizzato la situazione del reparto offensivo della formazione bianconera: "Molti non sono d’accordo ma, dal mio punto di vista, gli attaccanti della Juventus dovrebbero essere mandati via tutti.

Chi non ha reso secondo le aspettative e chi non dà garanzie fisiche. Tutti. Mi spiace perché ero contento al loro arrivo e pensavo fosse un ottimo livello ma così non è. Non si può impostare il futuro continuando a sperare in un upgrade che forse non arriverà mai. Serve gente sana, forte e che capisca in quale contesto si trova".

Un'analisi, quella di Mecca, che nasce da un'annata molto negativa vissuta da praticamente tutti gli attaccanti del club. Se solo si pensa che il miglior marcatore del reparto è Jonathan David, fermo a 7 gol in 41 match disputati, si capisce che la Juventus abbia bisogno effettivamente di un cambio di marcia in quella zona di campo. Va anche detto però, che in linea di massima i centravanti sono i calciatori dal cartellino più oneroso e visti i risultati, la Juventus dovrebbe mandare via oltre 5 giocatori per prenderne altrettanti.

Un'ipotesi molto complicata da realizzare.

Juve, i tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione sul web: "1) tutti non te li compreranno 2) tutti, eventualmente, non li compreranno ai soldi che vuoi tu 3) dopo devi comprare un reparto del tutto nuovo e, con i ritmi di Comolli, sarebbe una grossa gatta da pelare..." scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Concordo in pieno. Per me Milik dovrebbe pensare anche al ritiro o a tornare in Polonia. Va rescisso. Vlahovic lo terrei solo a cifre molto più che dimezzate. Gli altri due neanche li conto. Reparto che va ribaltato e rifatto nuovo".