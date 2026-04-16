Il futuro alla Juventus di Michele Di Gregorio resta in bilico. Nonostante le ultime prestazioni di grande livello contro Genoa ed Atalanta, il portiere italiano potrebbe lasciare Torino a giugno. Sono diverse le squadre su di lui e tra queste ci sarebbe il Bologna di Vincenzo Italiano che potrebbe decidere di imbastire una trattativa inserendo il cartellino di Emil Holm come parziale contropartita.

Il Bologna monitora Di Gregorio per giugno

La Juventus è alla ricerca di un portiere di grande esperienza internazionale e ciò potrebbe determinare l'addio del classe 97 che ha tanti estimatori in Italia ma anche in Europa.

Infatti oltre ad un sondaggio da parte del Tottenham, stando agli ultimi rumors anche il Bologna starebbe pensando all'ex Monza per la prossima stagione. I rossoblù, prossimi avversari della Vecchia Signora in campionato, starebbero valutando di imbastire una trattativa concreta con la Juventus che chiede una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Per abbassare le pretese economiche del club bianconero, i rossoblù potrebbero decidere di inserire il cartellino di Emil Holm come parziale contropartita. Il terzino svedese in prestito proprio alla Juve potrebbe essere la pedina giusta per sbloccare l'affare.

Al momento, non si può parlare di una trattativa concreta o già in fase avanzata ma di un sondaggio da parte del Bologna che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Il Milan continua a seguire Vlahovic

Altro snodo cruciale del calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bianconeri che scade nel prossimo giugno e per questo diverse squadre stanno sondando il terreno per capire i margini di manovra. Da diversi mesi, una delle società maggiormente interessate è sicuramente il Milan che ha in Massimiliano Allegri un grande estimatore del numero nove bianconero. Stando ad alcuni rumors in caso di cessione da parte di Leao e di un mancato accordo con la Juventus, il Diavolo sarebbe pronto ad una nuovo proposta per convincere Vlahovic a sposare il progetto rossonero. I prossimi mesi saranno così decisivi per capire il futuro del bomber serbo.

Oltre alla questione Vlahovic, la Juventus dovrà valutare anche le situazioni di Jonthan David e Lois Openda che di fronte ad un'offerta congrua potrebbero partire. Il canadese è nel mirino del Marsiglia e del Lione, mentre l'ex Lipsia è un obiettivo concreto del Leeds. Con queste cessioni, il club bianconero potrebbe puntellare il reparto offensivo ed accontentare mister Spalletti; diversi i nomi sul taccuino: da Kolo Muani, passando per Lewandowski e Pellegrino, fino ad arrivare a Gonzalo Garcia.