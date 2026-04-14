Trattenere i migliori calciatori presenti in rosa così da competere ad altissimi livelli nella prossima stagione. E' questo uno degli obiettivi della Juventus che vuole blindare i giocatori più importanti e che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere di mister Spalletti. Tra questi c'è sicuramente Gleison Bremer, seguito da diversi club della Premier ed in particolare dal Liverpool per giugno.

I club inglesi seguono Bremer per giugno, la Juve valuta Muharemovic

Il centrale brasiliano è sicuramente la colonna della difesa della Vecchia Signora e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Stando ad alcuni rumors, diverse società della Premier League starebbero valutando il suo profilo come possibile rinforzo per la prossima stagione. Uno dei club maggiormente interessate è il Liverpool che è pronto ad una vera e propria rivoluzione in difesa ed avrebbe opzionato il classe 97 come uno degli obiettivi primari. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno in estate, con la Juve che dovrà guardarsi dal pagamento della clausola rescissoria che si aggira attorno ai 54 milioni di euro.

Per questo, la dirigenza non vuole farsi cogliere impreparata e valuta le eventuali alternative. Resta in auge la candidatura di Antonio Rudiger ma molto dipenderà dal possibile rinnovo con il Real Madrid; non tramonta la pista che porta a Tarik Muharemovic, perno della retroguardia del Sassuolo.

Il centrale bosniaco è nel mirino anche dell'Inter, Milan e Napoli.

Possibile addio per Zhegrova, il Besiktas segue l'esterno bianconero

Edon Zhegrova può lasciare la Juventus a giugno, dopo una sola stagione. Complice ripetuti stop fisici ed una condizione non perfetta, il classe 99 non è mai riuscito ad imporsi con grande continuità e per questo la dirigenza potrebbe prendere in considerazione delle offerte per l'estate. Una delle società maggiormente interessate sembrerebbe il Besiktas che potrebbe decidere di imbastire una trattativa concreta con la Vecchia Signora con un'offerta vicina ai 10-12 milioni di euro. Al momento non ci sono trattative concrete o già ben avviate ma è chiaro che la situazione Zhegrova verrà monitorata vista la volontà del calciatore di ritornare protagonista come ai tempi del Lille.

Discorso simile anche per Lois Openda che nonostante il riscatto dal Lispia potrebbe lasciare Torino. L'attaccante belga non è una prima scelta per Spalletti e per questo la Juve valuterà delle offerte con Lens e Marsiglia che potrebbero accelerare nei prossimi mesi. L'eventuale addio di Openda aprirerebbe le porta all'arrivo di un nuovo attaccante con candidatura di Kolo Muani che resta una delle più seguite.