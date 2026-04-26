Tra Milan e Juventus ha vinto la noia. Il big match di San Siro, tra i più attesi del weekend e decisivo per la corsa Champions, si è chiuso con uno 0-0 che ha lasciato delusi tifosi e addetti ai lavori. Ritmi bassi, pochissimi tiri in porta e una fase difensiva nettamente superiore a quella offensiva hanno prodotto una partita povera di emozioni, tanto che al triplice fischio non sono mancati i fischi di una parte dello stadio verso i 22 calciatori in campo.

In palio c’erano tre punti pesantissimi, capaci di spostare gli equilibri nella lotta al quarto posto e non solo, ma nessuna delle due squadre ha davvero dato la sensazione di voler forzare per superare l’avversario.

La paura di perdere ha prevalso sulla voglia di vincere, trasformando una sfida storica in una gara bloccata e senza veri sussulti.

Milan prudente, Juventus troppo timida

Il Milan di Massimiliano Allegri ha gestito la gara con pragmatismo, consapevole che anche un pareggio avrebbe mantenuto intatto il vantaggio in classifica. I rossoneri hanno preferito controllare piuttosto che rischiare, lasciando alla Juventus il compito di provare a costruire qualcosa in più.

I bianconeri di Luciano Spalletti, però, non sono riusciti a cambiare ritmo. L’attacco è apparso poco brillante, a causa anche delle assenze parziali di Yildiz e Vlahovic e le difficoltà offensive già viste nelle ultime settimane si sono ripresentate anche a San Siro.

Senza le accelerazioni del turco e con poche idee negli ultimi trenta metri, la Juventus ha finito per accettare il pareggio quasi senza opporre resistenza.

Classifica: il punto sorride più ai rossoneri

Il pareggio fa sicuramente più comodo al Milan, che conserva il terzo posto e resta a +3 proprio sulla Juventus, mantenendo anche un rassicurante +6 su Como e Roma, entrambe quinte a quota 61 punti.

Diverso il discorso per la Juventus, che perde l’occasione di agganciare i rossoneri e soprattutto vede riavvicinarsi pericolosamente Roma e Como, vittoriose rispettivamente contro Bologna e Genoa. A quattro giornate dalla fine, il margine si assottiglia e la corsa Champions torna apertissima. A San Siro, più che un passo avanti, per i bianconeri è arrivato un mezzo passo falso