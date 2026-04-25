Il conto alla rovescia è ormai iniziato: domenica sera a San Siro andrà in scena uno dei grandi classici del calcio italiano, Milan-Juventus. Una sfida che storicamente accende il campionato e che quest’anno avrà un peso specifico ancora più importante, perché in palio non ci sono soltanto prestigio e orgoglio, ma una fetta pesantissima di qualificazione alla prossima Champions League. Rossoneri e bianconeri si presentano infatti al big match separate da appena tre punti, rispettivamente terza e quarta forza della Serie A, in una corsa che resta apertissima e che potrebbe cambiare volto proprio dopo i novanta minuti di San Siro.

Il Milan per blindare la Champions, la Juve per il sorpasso

Per il Milan, il match contro la Juventus rappresenta una grande occasione per dare continuità a una stagione tutto sommato positiva e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. I rossoneri sanno che battere una rivale diretta significherebbe fare un salto importante verso la prossima Champions League.

Con tre punti, Allegri si ritroverebbe infatti con un margine di sei lunghezze proprio sulla Juventus, un vantaggio che a quattro giornate dalla fine avrebbe un peso enorme. Anche in caso di sconfitta, però, il Milan resterebbe comunque pienamente padrone del proprio destino, motivo per cui la pressione psicologica maggiore sembra essere tutta sulle spalle dei bianconeri.

I padroni di casa potranno quindi affrontare la gara con due risultati su 3 e maggiore serenità, forti anche del fattore campo e di una classifica che, almeno oggi, li mette in posizione di vantaggio.

Per la Juve vietato sbagliare: il rischio è enorme

Discorso molto diverso in casa Juventus, dove il match di San Siro viene vissuto come un vero e proprio crocevia stagionale. Dopo la grande rimonta costruita nelle ultime settimane, la squadra di Spalletti ha la possibilità concreta di trasformare una stagione che sembrava complicata in un finale entusiasmante, ma molto passerà proprio dalla sfida contro il Milan. Vincere significherebbe agganciare i rossoneri al terzo posto, dare continuità alla crescita e soprattutto tenere dietro Roma e Como.

Un passo falso, invece, potrebbe cambiare tutto. Se alla sconfitta bianconera si aggiungessero i successi delle due inseguitrici, impegnate rispettivamente contro Bologna e Genoa, il vantaggio juventino si ridurrebbe a soli due punti. Una distanza minima e pericolosissima a quattro giornate dal termine, quando ogni errore può costare una stagione intera. Per questo Milan-Juve non sarà soltanto una partita: sarà una finale anticipata.