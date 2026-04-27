Il futuro di Rafael Leao al Milan potrebbe essere arrivato a un bivio. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il club rossonero sarebbe disposto a valutare la cessione a titolo definitivo dell’attaccante portoghese nella prossima estate. Una notizia che, se confermata, non sorprenderebbe troppo vista la stagione altalenante del classe ’99, spesso finito al centro delle critiche nonostante numeri comunque discreti.

Leao ha infatti messo insieme 9 gol e 3 assist in Serie A, ma il suo rendimento continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

A pesare non sono solo le prestazioni, ma anche alcuni atteggiamenti giudicati troppo superficiali da una parte di San Siro, che più volte lo ha punzecchiato con fischi e mugugni. Il talento non si discute, ma la continuità sì, ed è proprio su questo che il Milan starebbe facendo le proprie riflessioni.

Milan, il nome di Leao non è più intoccabile ma per portarlo via serviranno almeno 50 milioni di euro

Per lasciarlo partire, però, il Milan non farà sconti. Da quanto filtra, il direttore sportivo Igli Tare e la dirigenza rossonera prenderebbero seriamente in considerazione soltanto offerte superiori ai 50 milioni di euro. Una cifra ridimensionata rispetto al recente passato ma comunque importante e coerente con il valore internazionale del giocatore e con il suo status di profilo ancora molto appetibile sul mercato europeo.

Il club non considera Leao incedibile e, davanti a una proposta adeguata, potrebbe scegliere di aprire una nuova fase tecnica, reinvestendo il tesoretto su più operazioni mirate per rinforzare la rosa.

Manchester United alla finestra

La squadra più interessata sarebbe il Manchester United, da tempo alla ricerca di un esterno offensivo di alto livello. Il club inglese potrebbe farsi avanti a giugno, ma prima dovrà alleggerire il proprio reparto avanzato e liberare spazio sia tecnico sia salariale.

Non a caso, tra i possibili partenti ci sarebbe Joshua Zirkzee, che potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza positiva vissuta con il Bologna. Un incastro di mercato che potrebbe favorire l’assalto a Leao e aprire un’estate molto calda tra Milano e Manchester.