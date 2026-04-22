La Juventus continua a muoversi con largo anticipo sul mercato degli attaccanti e il giornalista Mirko Di Natale ha scritto sul proprio profilo X: “La Juve continua a essere attiva sul fronte Kolo Muani. È uno degli attaccanti nella lista della dirigenza”. Una dichiarazione che conferma come il club bianconero stia monitorando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, valutando profili di esperienza e giocatori con margini di rilancio. In questo contesto, il nome di Randal Kolo Muani torna prepotentemente d’attualità, soprattutto alla luce della situazione complessa vissuta dal centravanti francese negli ultimi mesi.

Kolo Muani occasione di mercato dopo una stagione difficile

Secondo quanto riportato, Kolo Muani tornerà al Paris Saint-Germain al termine della stagione dopo il prestito secco al Tottenham Hotspur. L’esperienza in Premier League non ha però rispettato le aspettative: l’attaccante ha faticato a trovare continuità, mettendo a referto appena cinque reti in trentasei presenze complessive. Numeri decisamente al di sotto del suo potenziale, che hanno contribuito a far calare sensibilmente la valutazione del cartellino. Se nel 2025 il PSG chiedeva cifre vicine ai 60 milioni di euro, oggi il prezzo potrebbe scendere attorno ai 30 milioni, trasformando il francese in una possibile occasione di mercato.

Una situazione che la Juventus osserva con grande attenzione, soprattutto considerando l’età del giocatore e le sue caratteristiche tecniche, ritenute ideali per il campionato italiano. L’idea della dirigenza sarebbe quella di puntare su un attaccante in grado di alternare velocità e fisicità, offrendo nuove soluzioni offensive e aumentando la profondità della rosa.

Non solo Kolo Muani: Lewandowski resta un’alternativa concreta

Nonostante l’interesse per Kolo Muani, la Juventus non intende limitarsi a un solo nome. Nella lista della dirigenza figura infatti anche Robert Lewandowski, centravanti in uscita dal Barcellona a parametro zero. Per il bomber polacco, i bianconeri avrebbero già pronto un contratto da circa sei milioni di euro più bonus, cifra importante che dimostra la volontà di assicurarsi un profilo di grande esperienza internazionale.