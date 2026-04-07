La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato internazionale alla ricerca di profili giovani e duttili e tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Diego Moreira, esterno attualmente in forza allo Strasburgo. A rivelare l’indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che sul proprio account X ha scritto: “Nei sondaggi effettuati nell’ultimo periodo, la Juve ha chiesto nuove informazioni per Diego Moreira. Lo Strasburgo lo valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro”. Una valutazione importante, che testimonia quanto il club creda nel talento del giocatore.

Giovane, talento e prospettiva internazionale

La cifra richiesta dallo Strasburgo, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, è giustificata da diversi fattori. Innanzitutto l’età: Moreira compirà 22 anni il prossimo 6 agosto, elemento che lo colloca tra i prospetti più interessanti del panorama europeo. Il classe 2004 è considerato uno dei possibili futuri punti fermi della nazionale belga, grazie a caratteristiche tecniche e atletiche che ne esaltano il potenziale. La Juventus, da sempre attenta ai giovani di talento, potrebbe vedere in lui un investimento strategico, capace di garantire rendimento immediato ma anche una valorizzazione futura. Inoltre, il contesto di mercato attuale spinge i club a puntare su giocatori in grado di crescere nel tempo, e Moreira risponde perfettamente a questo identikit.

Il costo elevato rappresenterebbe dunque non solo una spesa, ma anche un’operazione orientata al medio-lungo periodo, con la possibilità di costruire attorno al giocatore una parte del futuro tecnico della squadra.

Duttilità tattica e possibile ruolo nella Juve

Un altro aspetto che rende Moreira particolarmente interessante è la sua grande duttilità tattica. Nato calcisticamente come esterno sinistro, il giocatore ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter ricoprire con efficacia anche il ruolo di terzino, oltre a quello di ala offensiva. Questa capacità di adattamento lo renderebbe un profilo ideale per il calcio proposto da Luciano Spalletti, tecnico che predilige interpreti versatili e dinamici sulle corsie laterali.

Moreira potrebbe essere utilizzato sia in una linea a quattro come terzino offensivo, sia in un tridente come esterno alto, garantendo profondità e qualità nell’uno contro uno. Una soluzione che offrirebbe maggiore flessibilità tattica alla Juventus, permettendo di variare sistema di gioco senza cambiare interpreti.