La Juventus torna a muoversi con decisione sul mercato dei difensori e il nome di Marcos Senesi riemerge con forza tra gli obiettivi per la prossima estate. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista sportivo Mirko Di Natale, che sul proprio account X ha scritto: “La Juve, nelle prossime ore, invierà una nuova offerta per Marcos Senesi. Le parti sono in contatto.”

Una notizia che, se confermata, andrebbe in netta controtendenza rispetto a quanto filtrato nelle ultime settimane, quando sembrava che il club bianconero avesse ormai abbandonato la pista che portava al centrale argentino.

Il difensore del Bournemouth, infatti, appariva sempre più vicino a destinazioni di primissima fascia come Barcellona, Manchester United o Chelsea.

Senesi occasione a parametro zero

Il grande vantaggio dell’operazione riguarda soprattutto la formula. Senesi è infatti in uscita a parametro zero a giugno, una situazione che lo rende particolarmente appetibile per molti top club europei. Per una Juventus attenta agli equilibri economici ma desiderosa di rinforzare la retroguardia con un profilo esperto e affidabile, il difensore argentino rappresenterebbe una soluzione perfetta.

Mancino naturale, aggressivo nell’uno contro uno e dotato di buona qualità in impostazione, Senesi risponde perfettamente all’identikit ricercato dalla dirigenza.

La nuova offerta di cui parla Di Natale dimostrerebbe come Damien Comolli e il suo staff non abbiano mai davvero smesso di monitorarlo, pronti ora a tentare l’affondo decisivo prima della concorrenza internazionale.

Un arrivo che aprirebbe a una cessione

Naturalmente, l’eventuale sì del giocatore avrebbe conseguenze dirette sulla composizione della difesa juventina. L’arrivo di Senesi renderebbe infatti quasi inevitabile l’uscita di almeno un profilo importante dalla retroguardia bianconera.

I principali indiziati restano sempre Bremer e Federico Gatti. Il brasiliano continua a essere osservato con grande attenzione dalla Premier League e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 54 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare la società.

Gatti, invece, resta un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, oggi sulla panchina del AC Milan. L’intreccio di mercato è appena iniziato, ma il nome di Senesi torna prepotentemente al centro del progetto juventino