"Colgo un po' di indecisione su tante cose e quello che mi spaventa di più è avere contezza del fatto che sarà una Juve guidata dai numeri e dai conti sul mercato e non dalla parte tecnica" questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo intervento fatto da Luca Momblano ai microfoni di Juventibus. Il giornalista ha poi spiegato: "Il rinnovo di Vlahovic è rinato con una certa spinta sostanzialmente perché è molto conveniente a livello economico. E' un'operazione dalla quale si è provato a togliere dal tavolo delle discussioni Ristic e provando a coinvolgere l'allenatore, Chiellini e Comolli.

Insomma, con tanta diplomazia da tutte e due le parti si è arrivati a un primo contatto nel quale si è partiti con la voglia di trovare una soluzione e questo perché, e mi ripeto, contabilmente per la Juventus è un'opportunità".

Juve, Momblano: 'Portate a Spalletti 4 o 5 alternative per l'attacco, vediamo se sceglie sempre Vlahovic'

Momblano ha proseguito: "Io invece prima di trattenere un calciatore farei prima una valutazione tecnica e quindi chiederei a Spalletti e poi andrei eventualmente a chiudere la trattativa. La parte contabile è chiaro che è determinante in una società ma questa non può già primeggiare dal giorno 1 dell'eventuale nuovo progetto affidato al toscano. Poi è chiaro che Spalletti ha avuto anche belle parole nei confronti di Vlahovic, ma io mi domando, se portassero 4 o 5 alternative al serbo, il tecnico bianconero sceglierebbe ancora lui?

Poi è chiaro che se il mister capta opzioni confuse e idee scarse, è normale che dice alla Juventus intanto di tenergli il numero 9".

Il giornalista ha concluso dicendo: "In società non deve subentrare la paura di spendere male i soldi perché questo è già successo in passato. Alla Continassa devono avere le idee chiare, son pagati per fare questo, e quindi dovranno saper scegliere. Eppure capto un certo timore di individuare dei calciatori giusti per questa squadra, ma per individuarli devi cominciare a fare mercato adesso e non ridurti all'ultimo".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione sul web: "Non cadiamo nel tranello. Dobbiamo ripartire e prendere giocatori integri e motivati al massimo ! Oltre a dover essere a livello di una squadra che deve tornare a vincere" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io a Vlahovic l’unica cosa che rinnoverei è l’abbonamento al JMedical".