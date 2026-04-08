Il giornalista Luca Momblano ha espresso un pensiero nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus in merito a quelle che sarebbero le ambizioni della Juventus con o senza gli introiti dovuto dall'UEFA per la partecipazione alla prossima Champions League: "Io ho espresso dei timori dovuti dal fatto che all'interno della Juventus ci sia la sensazione come se ci fosse tutta la differenza del mondo nella vita del futuro prossimo del club arrivare quarti o no".

Momblano: 'Credo che bisognerà aspettare questo mese e mezzo per rompere gli indugi e capire cosa accadrà'

Momblano ha spiegato: "E questo perché fa paura? Perché anch'io voglio arrivare quarto. Certo. Potendo anche terzo, ma si sta alimentando il timore e il dubbio che giocoforza al netto delle schermaglie o di quelli che sono alcuni parametri zero che pensavi di poterti assicurare abbastanza facilmente, e invece non sarà cosi, per il resto sia davvero tutto molto sospeso. Bisognerà avere pazienza questo mese e mezzo prima di rompere gli indugi per quanto concerne il mercato".

Un pensiero, quello di Momblano, che nasce da voci arrivate al giornalista e da un assunto, senza i 60 milioni di euro garantiti dalla qualificazione alla prossima Champions League, qualsiasi club farebbe fatica a far quadrare i conti.

Juve, i tifosi rispondono a Momblano

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Il vero mercato sarà con le cessioni Nico, Douglas, Arthur, Miretti e Rugani. Poi ridurre monte ammortamento e fare plusvalenze, in entrata si incomincerà verso i primi di luglio dopo le cessione e credo che saranno al massimo 4 acquisti titolari e parametro 0 o prestiti tra cui una punta e sostituti di Zhegrova" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Da una proprietà, e società di questo stampo, non mi aspetto che questo. Lo dissi anni fa, questa Juventus non ha la reale ambizione di vincere, è solo un asset finanziario, a sfondo sportivo, da tenere pari. Spalletti, così come Conte, farebbe solo che bene a distanziarsi da questo".

Infine un tifoso scrive seccamente: "Sta roba qui inaccettabile. Un proprietario serio nn ci fa vivere cosi. Vendere".