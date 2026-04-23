Una proposta inattesa scuote il panorama calcistico internazionale: da New York, Paolo Zampolli, inviato di Donald Trump, ha formalmente suggerito alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali del 2026. L’iniziativa, avanzata pubblicamente, si inserisce in un contesto diplomatico delicato e mira a rafforzare i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia, in seguito a recenti tensioni tra l'ex presidente americano e la premier Giorgia Meloni.

Zampolli ha motivato la sua richiesta sottolineando il prestigio indiscusso della Nazionale italiana, ricordando i quattro titoli mondiali conquistati dagli Azzurri come garanzia di un elevato "pedigree" calcistico.

Ha dichiarato che, con "quattro titoli, hanno il pedigree per giustificare l’inclusione", aggiungendo che per lui, da italiano, sarebbe un "sogno vedere gli Azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti".

Le posizioni di Iran e FIFA

L’Iran, che in precedenza aveva annunciato a marzo l’intenzione di non partecipare al torneo a causa dell’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele, ha successivamente confermato la propria disponibilità a prendere parte alla competizione. Le autorità iraniane avevano espresso forti preoccupazioni per la sicurezza dei propri atleti negli Stati Uniti e avevano richiesto di trasferire le partite in Canada o Messico, una proposta che è stata tuttavia respinta dalla FIFA.

La FIFA, dal canto suo, non ha rilasciato commenti diretti sulla proposta di Zampolli. Il presidente Gianni Infantino ha ribadito con fermezza che l’Iran parteciperà al torneo, auspicando una situazione pacifica e sottolineando che la squadra iraniana, essendosi qualificata sul campo, intende rappresentare il proprio popolo e ha il diritto di giocare.

Contesto sportivo e implicazioni diplomatiche

La proposta di Zampolli si colloca in un momento particolarmente difficile per la Nazionale italiana, che non è riuscita a qualificarsi per il terzo Mondiale consecutivo, dopo la sconfitta ai rigori subita contro la Bosnia ed Erzegovina nello spareggio di marzo. La richiesta di sostituzione è stata presentata come un tentativo di ricucire i rapporti tra la Casa Bianca e il governo italiano, a seguito delle polemiche generate dalle dichiarazioni di Trump contro il Papa in merito alla guerra in Iran.

Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali sulla proposta né dalla Casa Bianca, né dalla FIFA, né dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), né dalla federazione calcistica iraniana (FFIRI). L’Iran, pur ribadendo la volontà di partecipare al torneo, mantiene una posizione di cautela in attesa di ulteriori sviluppi e conferme definitive da parte della FIFA.