L'Italia femminile domina la sfida contro la Serbia, conducendo per tre a zero al termine del primo tempo della terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. L'incontro, in corso di svolgimento allo Stadio Gradski Stadion di Dubocica, vede le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, mostrare un atteggiamento aggressivo e determinato fin dai primi minuti, concretizzando con efficacia le numerose occasioni create.

Le marcature italiane portano la firma di Girelli, Oliviero e Lenzini. Girelli, dopo essersi vista annullare un gol per un fuorigioco contestato, ha sbloccato il risultato con un preciso colpo di testa su assist di Giugliano.

Il raddoppio è arrivato grazie a Oliviero, che ha beneficiato di una deviazione decisiva di Caruso su un suo cross, mentre il terzo gol è stato realizzato da Lenzini, brava a ribadire in rete dopo una respinta del portiere su un colpo di testa di Salvai.

Le formazioni e il contesto della gara

Per l'Italia, il CT Andrea Soncin ha schierato Giuliani tra i pali; Oliviero, Soffia, Salvai e Lenzini in difesa; Greggi, Giugliano e Caruso a centrocampo; con Glionna, Girelli e Dragoni in attacco. La Serbia risponde con Kostic in porta; Petrovic, Slovic, Damjanovic e Saric in difesa; Mijatovic, Blagojevic e Stupar a centrocampo; e Cavic, Matejic e Stokic in avanti.

Il match assume un significato particolare per il calcio italiano.

Dopo la mancata qualificazione della nazionale maschile per il terzo Mondiale consecutivo, sulle spalle delle Azzurre grava una responsabilità accresciuta per l'intero movimento calcistico nazionale.

Il percorso delle Azzurre e le prospettive di qualificazione

Attualmente seconde nel girone, a pari punti con la Danimarca per differenza reti, le Azzurre necessitano di questa vittoria per mantenere vive le speranze di conquistare il primo posto, l'unico che assicura l'accesso diretto alla fase finale dei Mondiali in Brasile. La Svezia, capolista del girone, ha già ottenuto una vittoria nella giornata odierna, aumentando ulteriormente la pressione sulla selezione di Soncin.

Il cammino delle Azzurre in queste qualificazioni è iniziato con una sconfitta di misura contro la Svezia e un successivo pareggio con la Danimarca.

Anche la Serbia si presenta con un solo punto in classifica, frutto di una sconfitta contro la Danimarca e un pareggio con la Svezia. L'incontro, con fischio d'inizio alle ore 18.15, è disponibile in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Dopo l'impegno odierno, le Azzurre saranno attese da una trasferta impegnativa a Copenaghen contro la Danimarca.

La posta in palio è alta: solo la prima classificata del girone otterrà l'accesso diretto ai Mondiali, mentre le altre squadre dovranno affrontare i playoff. L'atteggiamento determinato e il dominio mostrato dalle Azzurre nel primo tempo contro la Serbia rappresentano un segnale importante e di buon auspicio per il prosieguo del cammino di qualificazione.