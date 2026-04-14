L'Italia femminile ha conquistato una netta e convincente vittoria per 6-0 contro la Serbia, in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin, hanno dominato l'incontro disputato in trasferta sul campo del Dubocica di Leskovac, imponendo il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Il primo tempo ha visto le italiane portarsi in vantaggio con tre reti: Girelli al 20', Oliviero al 35' e Lenzini al 45'. Nella ripresa, la pressione non è calata e sono arrivate altre tre marcature: Caruso al 61', Cantore all’88' e Greggi al 90'+4'.

Greggi si è distinta anche per due assist, mentre Manuela Giugliano ha festeggiato la sua centesima presenza in Nazionale contribuendo con due assist.

Il cammino nel girone e la formazione azzurra

Questo successo rappresenta la prima vittoria dell’Italia nel girone di qualificazione, dopo la sconfitta contro la Svezia e il pareggio con la Danimarca. Le azzurre salgono così a quota quattro punti nel Gruppo 1, dove sono inserite anche Danimarca e Svezia, mantenendo vive le proprie ambizioni.

La formazione iniziale schierata dal CT Andrea Soncin ha visto in campo: Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia, Oliviero; Caruso, Giuliano, Greggi; Dragoni, Girelli e Glionna. Nel corso della partita sono entrate Beccari (per Caruso al 64'), Cantore (per Dragoni al 64'), Piemonte (per Girelli al 73'), Bonfantini (per Glionna al 72') e Schatzer (per Giuliano all’80').

Prospettive per le qualificazioni ai Mondiali 2027

La prestazione contro la Serbia conferma la crescita costante della squadra italiana, capace di reagire con forza dopo un avvio di girone complicato. Il risultato rotondo e le sei marcatrici diverse testimoniano la profondità della rosa e la capacità del collettivo di coinvolgere più giocatrici in fase offensiva. Questo successo infonde maggiore fiducia nei propri mezzi.

Il prossimo appuntamento per le azzurre sarà una sfida chiave contro la Danimarca, un incontro decisivo per le ambizioni di qualificazione ai Mondiali 2027. La squadra di Andrea Soncin potrà affrontare questa importante gara con uno spirito rinnovato e una maggiore fiducia, forte di una vittoria che rilancia concretamente le sue prospettive nel girone.