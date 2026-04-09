La partecipazione della nazionale iraniana ai prossimi Mondiali di calcio è fortemente condizionata dalla richiesta di spostare le partite previste negli Stati Uniti in Messico. Il ministro dello sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha infatti dichiarato che la squadra non intende disputare gli incontri nelle sedi statunitensi come Los Angeles e Seattle, dove è attualmente programmata la fase a gironi. Questa posizione ferma solleva seri dubbi sulla presenza dell'Iran alla competizione.

La richiesta ufficiale di trasferimento delle partite è stata ribadita da Donyamali, che ha sottolineato come la decisione finale spetterà al governo iraniano.

"I Mondiali di calcio? Vogliamo giocarli in Messico e non negli Stati Uniti", ha affermato il ministro, evidenziando la determinazione del Paese. Nonostante la squadra prosegua la preparazione, la probabilità che l'Iran scenda in campo negli Stati Uniti è attualmente considerata bassa.

Le ragioni della richiesta iraniana

La ferma posizione iraniana è motivata da profonde preoccupazioni per la sicurezza della delegazione. Le normative della FIFA impongono al Paese ospitante di garantire la tutela delle squadre partecipanti, e su questo punto l'Iran ha espresso forti riserve. Le dichiarazioni del Presidente Trump sono state definite "contraddittorie e incoerenti", alimentando ulteriormente l'incertezza.

Il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha chiarito la situazione: "Quando Trump ha esplicitamente dichiarato di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non viaggeremo in America". La federazione è attivamente impegnata in trattative con la FIFA per ottenere lo spostamento delle partite in Messico, sebbene una risposta definitiva non sia ancora pervenuta.

Il contesto internazionale e la posizione della FIFA

Il quadro geopolitico attuale, caratterizzato da tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, con recenti episodi di conflitto, ha acuito le preoccupazioni per la sicurezza. Tuttavia, la FIFA, tramite il suo presidente Gianni Infantino, ha mantenuto una linea inflessibile, confermando che "le partite si giocheranno dove previsto dal sorteggio".

Questa dichiarazione esclude di fatto la possibilità di un cambio di sede. Il calendario attuale prevede che la nazionale iraniana affronti la Nuova Zelanda il 16 giugno a Los Angeles, il Belgio sei giorni dopo, e concluda la fase a gironi il 26 giugno a Seattle.

Nonostante le incertezze e la chiusura della FIFA, il ministro Donyamali ha ribadito che la squadra "sarà pronta per i Mondiali", sottolineando l'impegno degli atleti. Ha inoltre esortato la FIFA a garantire tutte le misure di sicurezza necessarie per i giocatori e lo staff. La decisione finale sulla partecipazione dell'Iran dipenderà esclusivamente dalle garanzie di sicurezza che saranno fornite dal Paese ospitante, con la federazione iraniana che mantiene una posizione di fermezza sulla questione.