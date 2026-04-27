Il futuro di Nico Paz potrebbe cambiare ripetutamente nel giro delle prossime settimane. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il Real Madrid avrebbe già deciso di esercitare l’opzione di recompra dal Como per riportare il talento argentino in Spagna. Una scelta quasi obbligata, considerando il rendimento del classe 2004 e soprattutto il prezzo fissato dalle due società antecedentemente: appena 9 milioni di euro.

Una cifra decisamente bassa rispetto al valore attuale del giocatore, protagonista di una stagione di altissimo livello in Serie A.

Nico Paz si è imposto come uno dei giovani più interessanti del campionato, attirando l’attenzione di diversi top club europei e confermando tutto il potenziale intravisto già ai tempi della cantera madridista.

Il Real lo riprende, ma può rivenderlo subito

Il riacquisto da parte del Real, però, non significherebbe automaticamente permanenza. La rosa offensiva dei blancos è già ricchissima di talento e trovare spazio stabile per Nico Paz potrebbe non essere semplice. Basti guardare un profilo come Endrick, costretto a passare in prestito al Lione per trovare spazio, per capire quanta competizione ci sia nel reparto offensivo degli spagnoli. Per questo motivo, secondo Konur, il trequartista potrebbe essere anche finire sul mercato già in estate.

Una strategia che permetterebbe al club spagnolo di realizzare una plusvalenza enorme: riportarlo a casa per 9 milioni e rivenderlo magari a una cifra vicina ai 50/60 milioni. Un’operazione perfetta sul piano economico e che spiegherebbe la rapidità con cui il Real avrebbe preso questa decisione.

Juventus e Milan alla finestra

In Italia sarebbero Juventus e Milan le società più attente alla situazione. Entrambe cercano qualità e fantasia sulla trequarti e vedrebbero in Nico Paz un investimento ideale per presente e futuro.

La concorrenza, però, è pesante. Anche Manchester United e Borussia Dortmund monitorano da vicino il giocatore. Il Real Madrid, intanto, osserva e prepara la mossa: prima il ritorno a casa, poi eventualmente una nuova cessione milionaria. E il mercato di Nico Paz potrebbe diventare uno dei più caldi dell’estate.