L'attaccante argentino Alejandro 'Papu' Gomez ha concluso anzitempo la sua stagione con il Padova. Il calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa. L'operazione, eseguita con successo in artroscopia, si è resa necessaria a causa di un impingement anteriore e posteriore che aveva fortemente limitato le sue prestazioni nel campionato di Serie B. A condurre l'intervento è stato il rinomato professor Niek Van Dijk, luminare olandese specialista in chirurgia del piede e della caviglia, affiancato dalla dottoressa Giulia Favilli.

L'esito dell'operazione è stato giudicato "molto buono" dal professor Van Dijk, con un tempo di recupero stimato in otto settimane.

Questa operazione segna la fine anticipata della stagione di Gomez, che non è riuscito a lasciare il segno con il Padova. In nove presenze nel campionato di Serie B, l'attaccante non ha realizzato alcun gol né fornito assist. La sua ultima apparizione in campo risale al 21 marzo, durante la trasferta a Palermo, dove ha giocato per circa mezz'ora senza riuscire a incidere sul risultato. Il rendimento complessivo, ben al di sotto delle aspettative, ha generato una profonda delusione tra i tifosi biancoscudati, che riponevano grandi speranze nel contributo di un giocatore della sua esperienza e calibro.

L'intervento e il percorso di recupero

L'intervento è stato eseguito utilizzando la tecnica artroscopica, una procedura minimamente invasiva che permette di operare sull'articolazione attraverso piccole incisioni. Il problema specifico, una compressione nella parte anteriore e posteriore della caviglia, ha richiesto l'esperienza congiunta dei due specialisti, entrambi riconosciuti per la loro competenza nel trattamento di atleti professionisti. Il Calcio Padova ha espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita dell'intervento e ha garantito che il percorso di recupero di Gomez sarà meticolosamente seguito dallo staff medico del club, assicurando al giocatore il massimo supporto per un ritorno in piena forma.

Precedenti e prospettive future

Non è la prima volta che Gomez si affida al professor Van Dijk; il luminare olandese aveva infatti già operato l'attaccante in passato per un problema alla caviglia sinistra. L'équipe della Casa di Cura San Rossore di Pisa ha nuovamente confermato l'eccellente esito dell'operazione. Sebbene il recupero di otto settimane implichi la conclusione definitiva della stagione sportiva in corso per l'argentino, sia il club che il giocatore guardano già alla prossima annata. L'obiettivo è un pieno ritorno in campo per la stagione successiva, con la ferma intenzione di riscattare un'annata difficile e di offrire un contributo più significativo ai risultati della squadra.