Il calciomercato estivo potrebbe regalare una nuova sorpresa attorno al nome di Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, l’attaccante italiano potrebbe già lasciare l’Atalanta dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Una prospettiva inattesa, considerando che il classe 2000 era approdato a Bergamo lo scorso gennaio dall’Atletico Madrid, ma che trova spiegazione nell’interesse crescente attorno al suo profilo. Sempre secondo Konur, diverse società italiane starebbero monitorando la situazione: dalla Juventus al Milan, passando per Napoli, Lazio e persino la Roma.

Un ventaglio di pretendenti che potrebbe innescare una vera e propria asta nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se il club bergamasco dovesse aprire alla cessione.

Il retroscena Roma e il ruolo di Gasperini

Tra le squadre interessate, il discorso legato alla Roma merita un capitolo a parte. Lo scorso gennaio, infatti, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini aveva indicato proprio Raspadori come profilo ideale per rinforzare l’attacco insieme a Joshua Zirkzee. Il direttore sportivo Frederic Massara aveva avviato una trattativa serrata, alimentando per giorni la sensazione che la Roma potesse davvero arrivare all’accordo con l’ex Napoli. Tuttavia, la negoziazione non si concretizzò e l’attaccante scelse la proposta dell’Atalanta, cambiando gli equilibri del mercato invernale.

Una decisione che lasciò più di un rimpianto nella capitale, soprattutto per le caratteristiche tecniche del giocatore, ritenuto perfetto per il sistema offensivo pensato da Gasperini.

Da Malen alla nuova occasione estiva

Saltato l’assalto a Raspadori, la Roma decise di virare su Donyell Malen, operazione avallata dallo stesso Gasperini e rivelatasi poi una delle sorprese più positive del campionato. L’attaccante olandese ha garantito gol, profondità e duttilità, riducendo il rammarico per il mancato arrivo del centravanti italiano. Ora, però, lo scenario potrebbe riaprirsi: se davvero Raspadori dovesse lasciare Bergamo dopo pochi mesi, i giallorossi potrebbero tornare alla carica, questa volta con maggiore convinzione.

Allo stesso tempo, la concorrenza di club come Juventus e Milan renderebbe la corsa tutt’altro che semplice. Il mercato estivo si preannuncia dunque movimentato e il futuro di Raspadori potrebbe diventare uno dei temi più caldi, con diverse big pronte a contendersi un attaccante ancora giovane ma già ricco di esperienza ad alto livello