Javier Pastore, l'indimenticato 'Flaco' del Palermo, protagonista tra il 2009 e il 2011, è tornato in città. La sua presenza è legata alle iniziative promosse da Betsson.sport in vista dell'importante match tra Palermo e Cesena, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma il giorno seguente alle 17.15 presso lo stadio Renzo Barbera.

Il profondo legame con Palermo

“Quello con Palermo è un legame di cuore che non finirà mai”, ha dichiarato Pastore, sottolineando il suo forte attaccamento alla città, alla squadra e ai tifosi.

Ha aggiunto: “Mia moglie è palermitana e mantengo un bellissimo rapporto con i tifosi rosanero, con la città e con la squadra. È qualcosa di unico e ogni volta che entro al Barbera, la gente mi fa sentire il suo affetto in modo speciale. Tra i miei posti del cuore, mi piace tantissimo Mondello e, quando torno in estate, non perdo mai l'occasione per visitarla”. Il suo ritorno ha riacceso l'entusiasmo tra i sostenitori, che ricordano con affetto le sue gesta in campo.

Fiducia nella promozione e nel tecnico Inzaghi

L'ex trequartista ha espresso un marcato ottimismo riguardo al finale di stagione del Palermo. “Il campionato sta procedendo molto bene. Mancano solamente quattro partite alla conclusione della regular season”, ha commentato Pastore, aggiungendo che “il Palermo ha concrete possibilità di conquistare la promozione diretta in Serie A, altrimenti ci saranno i cruciali play-off.

È stata una buona stagione, caratterizzata da molti momenti positivi e prestazioni di alto livello”. Ha poi rivolto parole di elogio al tecnico della squadra: “Inzaghi conosce approfonditamente questo campionato, avendo già ottenuto diverse promozioni nella massima serie. Credo che possieda il carattere e l'esperienza necessari da mettere a disposizione dei suoi calciatori. Gli auguro il meglio, perché mi sembra una persona estremamente onesta, trasparente e un grande lavoratore”.

Tra ricordi e speranze per il futuro rosanero

Pastore ha infine evocato una data suggestiva: il 29 maggio. Questo giorno, che coincide con l'ipotetica finale di ritorno dei play-off di Serie B, richiama alla memoria due eventi storici per il Palermo: la memorabile promozione in Serie A del 2004 e la sfortunata finale di Coppa Italia persa contro l'Inter nel 2011.

“Speriamo che per questo Palermo il destino sia diverso da quella finale”, ha affermato. “Se i rosanero dovessero arrivare a giocarsi la promozione in quel giorno, dovranno farlo con una vittoria. L'importante, tuttavia, è esserci, vivere con intensità queste partite e mantenere l'entusiasmo e la felicità che i tifosi stanno dimostrando in questo campionato”. Il suo messaggio è un invito alla squadra a credere nelle proprie possibilità fino all'ultimo.

La corsa del Palermo verso la Serie A

Il Palermo si trova attualmente in piena corsa per la promozione diretta in Serie A. Con sole quattro giornate ancora da disputare nella regular season, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha dimostrato una notevole continuità e solidità, alimentando speranze concrete di raggiungere il secondo posto in classifica, che garantirebbe l'accesso diretto alla massima serie.

In caso il traguardo della promozione diretta non fosse raggiunto, i rosanero potranno comunque contare sui play-off, dove l'esperienza e la compattezza del gruppo potrebbero rivelarsi fattori determinanti per il successo finale. La posta in gioco è alta e l'intera città attende con trepidazione il verdetto del campo.