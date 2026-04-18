L’Italia femminile si trova in una posizione complessa per la qualificazione diretta ai Mondiali 2027. Dopo il pareggio in Danimarca, le azzurre sono ora a tre punti dalle danesi e a due dalla Svezia, a soli due turni dalla fine del girone. Nonostante ciò, mantengono un vantaggio di quattro punti sulla Serbia, attualmente quarta in classifica.

Questa situazione rende il posizionamento nei playoff cruciale. Se l’Italia non dovesse vincere il proprio gruppo, sarà fondamentale chiudere almeno al secondo o al terzo posto. Tale piazzamento garantirebbe di affrontare nel primo turno dei playoff una squadra proveniente dalla Lega C (le prime o le due migliori seconde), con il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa, un fattore non trascurabile in una fase così decisiva.

Il percorso nei playoff e le avversarie più insidiose

Il cammino verso il Mondiale potrebbe farsi più arduo nel secondo turno dei playoff. Qui, l’Italia potrebbe incrociare una delle formazioni classificate al quarto posto nei gironi di Lega A o tra le prime tre della Lega B. Le squadre da evitare, considerate le più temibili, sono la Svizzera e il Belgio. Anche in questa fase, tuttavia, le azzurre beneficerebbero del fattore campo per la gara di ritorno.

Al termine di questa fase eliminatoria, delle otto squadre che avranno superato i turni, sette otterranno il pass diretto per i Mondiali, mentre l’ottava dovrà disputare i playoff intercontinentali. Il piazzamento nelle diverse leghe sarà un criterio determinante per la classifica finale e, provenendo dalla Lega A, l’Italia dovrebbe godere di una posizione relativamente protetta, sebbene la possibilità di sorprese rimanga sempre presente.

La situazione del girone e le prossime sfide decisive

Le azzurre hanno mostrato la loro forza con una convincente vittoria per sei a zero contro la Serbia, grazie alle reti di Cristiana Girelli, Sabetta Oliviero, Martina Lenzini, Arianna Caruso, Sofia Cantore e Giada Greggi. Tuttavia, la competizione nel girone è serrata, con la Danimarca che ha superato la Svezia per 2-1, grazie a un gol decisivo di Janni Thomsen nel recupero, consolidando la propria posizione.

Il regolamento stabilisce che solo le vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno direttamente alla fase finale in Brasile. Le altre squadre dovranno affrontare il complesso percorso degli spareggi. Un totale di trentadue formazioni (dodici dalla Lega A, dodici dalla Lega B e otto dalla Lega C) prenderanno parte agli spareggi di fine anno, contendendosi sette posti per il Mondiale e un’ulteriore opportunità tramite i playoff intercontinentali. Le ultime due giornate di qualificazione, previste per giugno, saranno quindi cruciali per definire il destino della nazionale femminile.