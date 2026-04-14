La Nazionale italiana di calcio femminile si appresta ad affrontare una fase cruciale nel suo percorso di qualificazione ai Mondiali del 2027. Le azzurre, attualmente al terzo posto nel Gruppo 1 di Lega A con un solo punto, sono attese da una doppia trasferta di fondamentale importanza. Il cammino riprenderà con la sfida contro la Serbia, che si terrà al Gradski Stadion Dubočica di Leskovac, seguita da un altrettanto impegnativo confronto con la Danimarca. Nel frattempo, le dirette concorrenti Svezia e Danimarca, entrambe a quota quattro punti, si sfideranno tra loro, mentre la Serbia condivide la terza posizione con l’Italia, rendendo la situazione del girone particolarmente equilibrata e competitiva.

Il regolamento delle qualificazioni è chiaro: solo la prima classificata del girone otterrà l'accesso diretto ai Mondiali, evitando così la complessa e rischiosa trafila dei play-off. Dopo le prime due giornate, la classifica vede Danimarca e Svezia in testa con quattro punti ciascuna, seguite da Italia e Serbia con un punto. La differenza reti attuale penalizza le azzurre, il che rende ancora più impellente la necessità di ottenere risultati positivi nelle prossime gare per rilanciarsi con forza nella corsa al primo posto e concretizzare l'obiettivo della qualificazione diretta.

Le strategie di Soncin e la fiducia del gruppo

Il commissario tecnico Andrea Soncin ha espresso la sua visione in vista degli impegni imminenti, sottolineando l’importanza di non sottovalutare la Serbia, una squadra che, giocando in casa, ha già dimostrato la sua capacità di fermare avversarie quotate come la Danimarca.

Soncin ha delineato le tre qualità che desidera vedere in campo: «Intensità, solidità e continuità». Ha analizzato le prime due partite, affermando: «Nelle prime due partite siamo andate un po’ per fasi, ci sono mancate continuità e solidità nel comprendere e anticipare l’eventuale pericolo. Ed è vero che siamo un po’ carenti a livello di gol, lo dicono i numeri. Sono soddisfatto a metà perché la produzione che abbiamo ci permette di creare tante situazioni. Ma ho fiducia massima in tutte le giocatrici; la mancanza di gol comunque è un fattore di squadra, non individuale. So che il lavoro che facciamo ci porterà a trovare la rete con più continuità».

Il CT ha inoltre evidenziato la condizione ottimale del gruppo, sia a livello fisico che mentale: «Stanno bene tutte le ragazze, si sono allenate bene e con la giusta intensità, spesso abbiamo dovuto nascondere i palloni dopo due ore.

Ho l’imbarazzo della scelta», ha dichiarato, evidenziando la profondità e la disponibilità delle risorse a sua disposizione.

L'obiettivo Mondiale: motivazione e consapevolezza

Tra le voci più autorevoli del gruppo, l'attaccante Cristiana Girelli ha ribadito la sua grande fiducia nella squadra e nelle sue potenzialità: «Ho fiducia in questo gruppo, possiamo centrare il nostro obiettivo». Girelli ha poi aggiunto, con grande determinazione, gli elementi chiave per affrontare le prossime sfide: «Motivazione, grinta e cuore. Sappiamo quanto domani sia importante. Ieri sera pensavo che mancano quattro partite e che se le vincessimo tutte andremmo da prime del girone, quindi direttamente, al Mondiale.

Non è presunzione ma consapevolezza. Se pensiamo che sono solo quattro partite da vincere penso sia uno stimolo enorme. E credo che questa squadra possa farcela».

Girelli ha anche voluto sottolineare il valore inestimabile dell’esperienza di un Mondiale, un torneo che rappresenta l'apice per ogni calciatrice: «È un bene parlare del Mondiale e di quello che è stato fatto negli anni scorsi. È importante dare importanza a quello che facciamo ogni giorno. Non diamo niente per scontato. Quello che vivi in una Coppa del Mondo è veramente difficile da paragonare a qualsiasi altra cosa. L’Europeo è stato meraviglioso, ma il Mondiale è ancora più raro, è difficile anche giocarne più di uno». La prospettiva di partecipare ai Mondiali del 2027, che per lei potrebbe rappresentare l'ultima chiamata per un torneo di tale portata, aggiunge ulteriore adrenalina e orgoglio alla sua motivazione.

Le prossime partite saranno, quindi, determinanti per il destino delle azzurre. La squadra è chiamata a una prova di maturità, carattere e determinazione per inseguire con tutte le proprie forze il sogno della qualificazione diretta ai Mondiali 2027, un obiettivo che tutto il movimento calcistico femminile italiano attende con grande speranza.