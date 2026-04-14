L'Italia femminile si prepara a un appuntamento cruciale contro la Serbia, valido per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. L'incontro si terrà al Grandki Stadion Dubocica di Leskovac e rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni azzurre. La squadra, guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, è chiamata a una prova di forza e determinazione, avendo finora raccolto un solo punto nelle prime due sfide del girone.

Il cammino delle azzurre è iniziato con una sconfitta per uno a zero contro la Svezia, seguita da un pareggio per uno a uno con la Danimarca.

Questi risultati hanno messo le azzurre in una posizione che richiede una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta, un obiettivo riservato esclusivamente alla prima classificata del gruppo. La posta in gioco è alta, e la prestazione contro la Serbia sarà determinante per il prosieguo del percorso.

La Serbia, avversaria di questa giornata, ha anch'essa un solo punto in classifica, frutto di una sconfitta per tre a uno contro la Danimarca e un pareggio a reti inviolate (zero a zero) con la Svezia. Storicamente, l'Italia vanta un bilancio positivo negli scontri diretti, con due vittorie a zero e nessuna sconfitta contro le serbe. Nonostante questo dato favorevole, la trasferta serba potrebbe celare insidie, soprattutto considerando le difficoltà mostrate dalle azzurre in fase realizzativa.

Con un solo gol segnato nelle prime due gare, la squadra di Soncin dovrà dimostrare maggiore concretezza sotto porta per conquistare i tre punti necessari a restare in corsa per il primo posto, attualmente occupato dalla Svezia.

Le scelte tattiche e la probabile formazione

Per affrontare la sfida, il commissario tecnico Andrea Soncin dovrebbe optare per un modulo 3-4-3. Tra i pali, la scelta ricadrà su Durante, mentre la linea difensiva sarà probabilmente composta da Lenzini, Salvai e Linari. A centrocampo, il quartetto titolare dovrebbe vedere Oliviero, Caruso, Giugliano e Greggi. L'attacco sarà affidato al tridente formato da Di Guglielmo, Cantore e Girelli, con l'obiettivo di sbloccare il potenziale offensivo della squadra.

La rosa azzurra può contare anche su giocatrici di esperienza e talento come Baldi, Giuliani, Bergamaschi, Dragoni e Piemonte, pronte a subentrare e a dare il loro contributo.

Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 18:15. La direzione di gara sarà affidata all'arbitra greca Eleni Antoniou, coadiuvata da un team arbitrale internazionale. L'incontro sarà ampiamente accessibile agli appassionati italiani, grazie alla copertura televisiva e in streaming che permetterà di seguire ogni fase di questa partita cruciale.

Contesto della sfida e copertura mediatica

La trasferta in Serbia si configura come un banco di prova significativo per le azzurre. Nonostante i precedenti favorevoli, la squadra dovrà superare la pressione di dover invertire la tendenza delle ultime gare e ottenere una vittoria convincente per non perdere terreno prezioso rispetto alle dirette concorrenti nel Gruppo A.

L'importanza dell'evento è sottolineata anche dalla vasta copertura mediatica: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play, garantendo così a un ampio pubblico la possibilità di seguire l'evolversi della sfida.

L'Italia femminile si gioca, dunque, una fetta importante delle proprie ambizioni di raggiungere la fase finale dei Mondiali in Brasile. Solo una prestazione all'altezza delle aspettative e un risultato positivo potranno rilanciare concretamente le speranze di accesso diretto alla competizione iridata, un traguardo fondamentale per il movimento calcistico femminile italiano.