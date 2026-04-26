Il nome di Tijjani Reijnders potrebbe infiammare il calciomercato italiano. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il centrocampista olandese non sarebbe più considerato una priorità dal Manchester City e per questo una sua partenza nella prossima estate non sarebbe più da escludere. Una notizia che sorprende, soprattutto se si considera che appena un anno fa i Citizens avevano investito circa 54 milioni di euro per strapparlo al Milan.

Eppure, qualcosa sembra essere cambiato. La fortissima concorrenza nel reparto centrale e le nuove gerarchie tecniche avrebbero progressivamente spinto Reijnders attraendo l'attenzione di Juventus e Napoli.

Guardiola cambia gerarchie: Reijnders verso l’addio

Quando il Manchester City lo acquistò, l’idea era chiara: inserire un centrocampista dinamico, tecnico e capace di dare qualità sia in costruzione sia negli inserimenti offensivi. Reijnders sembrava il profilo perfetto, ma la stagione ha raccontato una storia diversa. La presenza di tanti interpreti di altissimo livello nel centrocampo inglese ha ridotto progressivamente il suo spazio, fino a trasformarlo in una seconda scelta.

Le precedenti settimane hanno confermato questa tendenza e nelle ultime dieci partite consecutive, il mediano è partito sempre dalla panchina, subentrando 4 volte ma totalizzando appena 86 minuti ufficiali. Guardiola ha evidentemente modificato le proprie priorità e il centrocampista olandese potrebbe decidere di non aspettare oltre.

Juventus e Napoli pronte: possibile affare in prestito

Secondo Konur, sarebbero soprattutto Juventus e Napoli i due club italiani pronti a inserirsi. Entrambe le società hanno la necessità di aggiungere qualità e profondità alla propria mediana e vedono in Reijnders un profilo perfetto per alzare il livello della rosa. I bianconeri cercano un centrocampista capace di unire corsa e tecnica, mentre il Napoli vuole rinforzare il reparto con un giocatore già abituato a palcoscenici internazionali.

La chiave dell’operazione potrebbe essere la formula. Difficilmente Juventus o Napoli investirebbero subito una cifra elevata per il cartellino, motivo per cui l’ipotesi più concreta resta quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.