A Trigoria il clima sarebbe tutt’altro che sereno. Secondo le ultime indiscrezioni, tra il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini e il senior advisor Claudio Ranieri sarebbe calato il gelo dopo la sfuriata del dirigente nel pre gara contro il Pisa. Un episodio che avrebbe lasciato strascichi pesanti all’interno del centro sportivo giallorosso, tanto che i due protagonisti non si sarebbero ancora confrontati direttamente nei giorni successivi. Una situazione che appare paradossale per una società impegnata in un finale di stagione decisivo, con ancora sei partite da disputare e un quarto posto distante appena tre punti.

Nessun confronto e distanza crescente

Dopo l’episodio avvenuto nel pre gara di Pisa, Gasperini e Ranieri avrebbero scelto la linea della distanza, evitando qualsiasi confronto diretto. A Trigoria, secondo le ricostruzioni, i due starebbero addirittura alla larga l’uno dall’altro, alimentando un clima di freddezza che non passerebbe inosservato all’interno del gruppo di lavoro. Una situazione insolita per una grande società, dove le divergenze interne vengono solitamente chiarite in tempi rapidi per non compromettere l’equilibrio complessivo. In questo caso, invece, il silenzio starebbe prolungando una tensione latente che rischia di pesare anche sullo spogliatoio. La squadra, impegnata nella rincorsa alla zona Champions, si troverebbe così a convivere con un contesto poco sereno, mentre la necessità sarebbe quella di fare quadrato attorno agli obiettivi sportivi.

Friedkin tace, finale di stagione delicato

Dal fronte societario, almeno per il momento, non si registrerebbero interventi risolutivi. Il numero uno Dan Friedkin avrebbe avuto un contatto diretto con Gian Piero Gasperini nelle scorse ore, ma dalla call tra i due non sarebbe scaturita alcuna svolta concreta. Prevarrebbe dunque la linea del silenzio e dell’immobilismo, con la proprietà che non avrebbe ancora preso una posizione pubblica o operativa per ricomporre la situazione. Una scelta che alimenta ulteriori interrogativi, considerando l’importanza delle prossime sei gare di campionato. La Roma si gioca l’accesso alla Champions League, con il quarto posto distante appena tre punti, e ogni dettaglio può fare la differenza.

In questo contesto, la frizione tra Gasperini e Ranieri rischia di diventare un fattore destabilizzante. Starà ai diretti interessati, o alla proprietà, trovare una soluzione rapida per evitare che la squadra resti schiacciata tra due fuochi proprio nel momento più decisivo della stagione.