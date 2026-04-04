Nella Capitale continua a tenere banco il dibattito sul futuro di Lorenzo Pellegrini, alimentato da voci e indiscrezioni che nelle ultime ore hanno trovato ampia diffusione tra radio locali e social network. Al centro della discussione, l’ipotesi secondo cui l’attuale allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, avrebbe chiesto esplicitamente alla società la permanenza del capitano giallorosso anche per la prossima stagione. Una ricostruzione che, se confermata, avrebbe comportato un’accelerazione sul rinnovo del contratto del numero 7, in scadenza a giugno.

Un quadro apparentemente definito, che però è stato rimesso in discussione in maniera netta dallo speaker radiofonico Jonathan Calò, che nell'apertura della trasmissione “Te la dò io Tokyo”, in onda su Tele Radio Stereo, ha ribattuto con una versione decisamente diversa dei fatti.

La smentita di Calò in diretta

Nel corso del programma, Calò ha affrontato subito l’argomento, smontando la teoria circolata negli ultimi giorni e ridimensionando l’idea di una richiesta diretta da parte del tecnico. Lo speaker è stato chiaro e diretto, spiegando che, secondo le informazioni in suo possesso, Gasperini non avrebbe mai chiesto alla società di rinnovare il contratto di Pellegrini. “Gasperini non ha chiesto il rinnovo di nessuno, neanche di Pellegrini”, ha affermato senza lasciare spazio a interpretazioni.

Una presa di posizione che ha immediatamente raffreddato le aspettative di chi vedeva già l'ex capitano al centro del nuovo progetto tecnico. Le parole di Calò hanno riportato l’attenzione su un contesto in cui, almeno per il momento, non ci sarebbero indicazioni precise sul futuro del centrocampista, il cui destino rimarrebbe quindi ancora tutto da scrivere.

Incertezza anche sulla panchina giallorossa

Lo stesso Calò ha poi allargato il discorso, lasciando intendere come anche il futuro di Gasperini sulla panchina della Roma non sia così certo. Un elemento che, secondo lo speaker, renderebbe poco logico immaginare un intervento diretto dell’allenatore su questioni contrattuali di lungo periodo.

Se infatti la permanenza del tecnico non fosse garantita, avrebbe poco senso per lui esporsi per blindare calciatori che potrebbe non allenare nella prossima stagione. Da qui la sensazione di una fase interlocutoria, nella quale la società starebbe valutando ogni scenario senza prendere decisioni affrettate. In questo contesto, il destino di Pellegrini resta sospeso tra rinnovo, possibile cessione o semplice attesa, mentre l’ambiente giallorosso continua a interrogarsi sulle mosse future.