In casa Roma si respira un clima sempre più surreale. La vicenda degli screzi tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, messi pubblicamente in piazza dallo stesso senior advisor prima della gara con il Pisa ai microfoni di DAZN, rappresenta un unicum difficilmente riscontrabile in un club professionistico. Un confronto interno trasformato in caso mediatico che, inevitabilmente, ha acceso l’attenzione su una gestione societaria apparsa ancora una volta impalpabile. Da giorni, infatti, si attendeva un vero e proprio redde rationem da parte della proprietà, chiamata a prendere posizione per riportare serenità in un ambiente sempre più teso.

Eppure l'attesa è stata vana.

Friedkin prende tempo: decisione rinviata al termine della stagione in corso

Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, la famiglia Friedkin avrebbe infatti scelto nuovamente la linea attendista. In particolare, il presidente Dan avrebbe chiesto alle parti di abbassare i toni e mantenere il silenzio, rinviando qualsiasi decisione definitiva al termine della stagione. Una scelta che rischia però di acuire ulteriormente le tensioni, lasciando la Roma senza una guida forte a livello dirigenziale in un momento delicatissimo. L’assenza di una presa di posizione netta alimenta la sensazione di immobilismo mentre i tifosi, anche allo stadio, cominciano a dare i primi segnali di malcontento, con fischi verso calciatori e dirigenza nel match concluso 1 a 1 contro l'Atalanta.

Il precedente dei tecnici e il rischio isolamento

Le conseguenze di questa strategia potrebbero essere pesanti. Già nel post con l'Atalanta Gasperini, parlando della sua esperienza nella Capitale, ha utilizzato toni che lasciavano intendere un riferimento al passato, segnale di un rapporto forse già concluso dentro la testa del piemontese. La percezione è quella di un allenatore lasciato solo, uno scenario che richiama quanto accaduto ai suoi predecessori: da José Mourinho a Daniele De Rossi, passando persino per Ivan Jurić, fino allo stesso Gasperini. Un filo conduttore che sembra raccontare un modus operandi costante, fatto di assenteismo e di un uomo solo al comando. Una situazione al limite del paradosso, che rischia di incidere non solo sul presente ma anche sulla credibilità futura del progetto giallorosso.