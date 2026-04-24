Giovedì 23 aprile, Claudio Ranieri si è dimesso dal ruolo di senior advisor ricoperto alla Roma dopo i recenti litigi con l'allenatore Gian Piero Gasperini. Quest'ultimo in conferenza stampa ha detto la sua anche sul ds Ricky Massara: "Una brava persona, ma non abbiamo mai avuto feeling". Intanto sul web i tifosi giallorossi sembrano avere un'opinione contrastante su ciò che sta accadendo in società.

Le dichiarazioni di Gasperini

Alla vigilia del match contro il Bologna, Gasperini in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande legate sull'addio di Ranieri: "La Roma viene prima di tutto".

Il tecnico ha poi riferito che non credeva ci fosse tutto questo astio tra lui e l'ormai ex senior advisor: "Mi hanno sorpreso molto le sue parole". L'allenatore giallorosso si è tolto qualche sassolino anche sul direttore sportivo Massara: "È una bravissima persona ma sotto l’aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling ma sempre riferito alla squadra, non c’è mai stato niente di personale". Gasperini ha poi spiegato di non sapere quale sarà il futuro del ds, poiché si tratta di una decisione che riguarda la società. In merito al mercato di gennaio, il tecnico ha precisato di non avere mia messo dei veti sui giocatori ma al contrario si è solo ed esclusivamente limitato a chiedere una rosa competitiva.

Roma: tifosi giallorossi divisi

In seguito all'addio di Ranieri, su X diversi utenti del web ma anche tantissimi tifosi dell'A.S. Roma hanno espresso una loro opinione in merito.

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto: "Alla fine Gasperini ha vinto e fatto fuori Ranieri. Da qui in poi pieni poteri e anche piene responsabilità che significa obbligo di non fallire il piazzamento in Champions League l’anno prossimo (quest’anno evidentemente non ce la farà, ma ha certificato che è colpa della società). Ha avuto in un top club quello che ha sempre avuto a Bergamo. Solo che a Roma le aspettative si alzano". Un tifoso ha affermato: "Via Ranieri, era la cosa giusta da fare. Questo non cancella la stima e l'importanza nella storia della Roma.

Adesso è giusto che Gasperini lavori e sia davvero centrale in tutto". Un altro utente ha commentato: "Spero ci sia la chimica con il nuovo ds altrimenti saranno problemi". Un utente ha invece criticato l'attuale tecnico giallorosso: "Hanno mandato via Ranieri, ovvero un uomo competente e puro". "Gasperini è un uomo duro e spigoloso, ma questo fa di lui un grande allenatore", ha invece concluso un utente.