Il calcio freestyle torna protagonista a Castel Romano con la Roma International Freestyle Cup OPES 2026, un evento che promette tecnica, creatività e spettacolo. La manifestazione, in programma presso il designer outlet dal 15 al 17 maggio, vedrà la partecipazione di oltre cinquanta atleti internazionali da numerosi paesi come Italia, Polonia, Germania, Lussemburgo, Camerun, Congo, Ucraina, Estonia, Inghilterra, Vietnam, Belgio e Algeria. La giuria di campioni sarà composta da ex campioni della disciplina come Szymo Skalski, Michal Rycaj e Dario Piantadosi, quest’ultimo responsabile nazionale Opes del settore e organizzatore con l’Asd Scuola Calcio Freestyle.

La competizione si inserisce nel contesto della Joy Run, una manifestazione podistica che arricchisce il programma. L’evento, aperto a tutti, prevede un meeting di allenamento il 15 maggio alle ore 16 presso il circolo Scuola Calcio Freestyle di Roma, in via Mascagni 169. Le gare inizieranno a Castel Romano con le categorie under 14 e le qualifiche dei professionisti; le finali si svolgeranno il 17 maggio. Tra i protagonisti attesi: Dennis Popovichenko, Davide Pisani, Szabados, le giovani promesse Matteo Consolo e Riccardo Iacobelli.

Formule di gara e inclusività

La Roma International Freestyle Cup si distingue per le sue formule di gara innovative. Si spazia dal classico uno contro uno, con tricks e combinazioni spettacolari, fino alla novità delle sfide a squadre, con team della stessa nazionalità in sfide due contro due.

L'evento promuove l'inclusività, con un tabellone misto aperto ad atleti maschili e femminili, per una partecipazione globale. La quota di iscrizione è di 30 euro, e i vincitori riceveranno premi speciali.

Un evento di rilievo nel circuito mondiale

La Roma International Freestyle Cup si è affermata come un appuntamento di rilievo nel circuito mondiale del calcio freestyle. L'edizione 2026 si svolgerà dal 15 al 17 maggio, con inizio alle ore 11 e conclusione alle ore 19 del 17 maggio presso il Designer Outlet Castel Romano. L'evento, organizzato dalla Scuola Calcio Freestyle, si distingue per la varietà delle categorie in gara, tra cui le 1x1 Battles, le 2x2 Battles (riservate a team della stessa nazionalità) e la spettacolare Sick Three. La manifestazione è riconosciuta come torneo open, invitational e ranked event, confermandone il ruolo centrale nella promozione del freestyle internazionale.