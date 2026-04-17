Il nome di Richard Rios torna a infiammare il calciomercato in vista della prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Napoli, Inter e Roma avrebbero messo nel mirino il centrocampista colombiano, protagonista di una crescita importante negli ultimi mesi. Il mediano, trasferitosi lo scorso anno dal Palmeiras al Benfica per circa 25 milioni di euro, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club italiani pronti a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni.

Rios, il nome che ha creato le prime frizioni nella Capitale

L’indiscrezione assume contorni particolarmente interessanti soprattutto in casa Roma. Il club giallorosso, infatti, la scorsa estate trattò a lungo il nome di Rios, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Una mancata intesa che avrebbe provocato anche il primo screzio con Gian Piero Gasperini, grande estimatore del centrocampista colombiano e principale sponsor del suo arrivo nella Capitale. Alla fine, la dirigenza scelse di virare su El Aynaoui, mediano marocchino acquistato per una cifra simile, circa 25 milioni di euro. Una scelta che, almeno per il momento, non ha dato i risultati sperati, visto che il giocatore non sta vivendo una stagione particolarmente brillante.

Da qui la possibilità di un ritorno di fiamma per Rios, con la Roma pronta a riconsiderare un obiettivo sfumato dodici mesi fa.

Inter e Napoli alla finestra, concorrenza internazionale

Sul colombiano, però, non ci sarebbe soltanto la Roma. Anche Inter e Napoli starebbero monitorando attentamente la situazione, pronte a inserirsi qualora il Benfica aprisse alla cessione. Rios rappresenterebbe un rinforzo ideale per il centrocampo, grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare diversi ruoli. La concorrenza, tuttavia, potrebbe non limitarsi ai confini italiani. Secondo quanto filtra, anche big del calcio europeo come il Manchester United avrebbero messo gli occhi sul giocatore, aumentando il livello della competizione.

In estate potrebbe quindi accendersi una vera e propria corsa al colombiano, con Napoli, Inter e Roma consapevoli di dover anticipare eventuali inserimenti stranieri per provare a portarlo in Serie A.