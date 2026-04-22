Il Chelsea sta attraversando un periodo di profonda crisi, registrando la quinta sconfitta consecutiva in Premier League senza riuscire a segnare. Un tracollo che non si verificava per il club londinese dal lontano 1912. L'ultima battuta d'arresto, un pesante 3-0 contro il Brighton, ha fatto scivolare i Blues al settimo posto in classifica, superati proprio dai Seagulls, mettendo seriamente a rischio le ambizioni di qualificazione europea.

La dura analisi del tecnico Liam Rosenior

Il tecnico Liam Rosenior, subentrato alla guida della squadra a gennaio, ha espresso tutta la sua delusione e frustrazione per la prestazione offerta.

Ha definito la partita contro il Brighton: "Di gran lunga la peggior partita con me in panchina. Una prestazione inaccettabile sotto ogni aspetto, anche nel nostro atteggiamento. Continuo a difendere i giocatori, ma la partita di oggi è indifendibile. Qualcosa deve cambiare drasticamente, subito. Dobbiamo guardarci allo specchio, devo farlo anche io. Ma non posso continuare a venire qui a difendere certe cose che stiamo vedendo". "Contro il Manchester United - ha aggiunto - abbiamo perso ma sentivo che avremmo svoltato, oggi invece lo spirito e la determinazione sono mancati. Questo non è assolutamente sufficiente per questo club. Non posso venire qui a mentire, è stata una prestazione inaccettabile sotto ogni punto di vista.

Alcune delle cose a cui ho assistito non voglio mai più vederle"

Classifica e precedenti storici

La sconfitta ha avuto un impatto significativo sulla classifica della Premier League. Il Chelsea ha perso il sesto posto, ora occupato dal Brighton con 50 punti, mentre il Liverpool, che si trova al quinto posto, dista cinque lunghezze con 55 punti. La squadra ha conquistato una sola vittoria nelle ultime nove partite di campionato, una striscia di risultati negativi che eguaglia un record che non si registrava dal 1912. La crisi attuale è ulteriormente aggravata dal fatto che la sconfitta per 3-0 contro il Brighton ha segnato la quinta partita consecutiva senza gol in campionato, un dato che non si registrava da oltre centodieci anni. Il club, infatti, non perdeva cinque gare di fila senza segnare dal 1912, confermando la profondità del momento difficile che sta vivendo il Chelsea.