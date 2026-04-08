Lo svizzero Sandro Schärer è stato ufficialmente designato come arbitro per dirigere l'incontro di Europa League tra Bologna e Aston Villa. La partita, valida per l'andata dei quarti di finale della prestigiosa competizione europea, si disputerà domani sera, con fischio d'inizio previsto per le ore 21:00. Questa nomina rientra nelle designazioni stabilite dalla UEFA per le cruciali sfide continentali della settimana.

A coadiuvare Schärer sul campo ci saranno gli assistenti De Almeida ed Erni, entrambi di nazionalità svizzera. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Kanagasingam, anch'egli proveniente dalla Svizzera.

La cabina di regia del VAR vedrà all'opera i connazionali San e Fähndrich, garantendo una supervisione tecnologica completa e un supporto decisionale per l'intera durata dell'incontro.

L'Esperienza di Sandro Schärer nelle Competizioni UEFA

Sandro Schärer vanta una consolidata esperienza a livello internazionale, avendo già diretto numerosi incontri di alto profilo nelle competizioni organizzate dalla UEFA. La sua scelta per una gara di tale importanza, come un quarto di finale di Europa League, sottolinea la piena fiducia riposta dagli organismi arbitrali europei nelle sue capacità di gestire partite complesse e ad alta tensione. La sua professionalità è un elemento chiave per assicurare il corretto svolgimento di un match così rilevante.

L'incontro tra il Bologna e l'Aston Villa rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, determinate a proseguire il proprio cammino verso le fasi finali della competizione. Ogni decisione arbitrale sarà sotto i riflettori, rendendo l'esperienza e la calma di Schärer fattori determinanti.

Le Altre Designazioni Arbitrali in Europa

La stessa serata vedrà in campo anche un'altra squadra italiana in Conference League. La sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, anch'essa valida come andata dei quarti di finale e con inizio alle ore 21:00, sarà diretta dal fischietto lituano Donatas Rumšas. Queste designazioni sono state rese ufficiali per garantire la massima preparazione e trasparenza in vista delle sfide decisive che caratterizzeranno le coppe europee in questa fase cruciale della stagione.

La prassi di assegnare arbitri provenienti da federazioni neutrali, ovvero diverse rispetto a quelle delle squadre coinvolte, è una consolidata politica della UEFA. Questo approccio è fondamentale per assicurare la totale imparzialità e la massima professionalità nello svolgimento delle partite più significative, garantendo equità e integrità sportiva a tutti i livelli delle competizioni continentali.