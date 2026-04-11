Il Torino ha battuto l'Hellas Verona per 2-1 nella trentaduesima giornata di Serie A, in una partita disputata sabato 11 aprile allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno mostrato una prestazione solida e determinata, riuscendo a imporsi nonostante la pressione degli ospiti, ancora in lotta per la salvezza.

La squadra di casa ha saputo sfruttare le occasioni e mantenere il controllo del gioco nei momenti decisivi, dimostrando concretezza. Il risultato finale consolida la posizione del Torino in classifica.

Il contesto della classifica

Il successo arriva in un momento cruciale per il Torino.

I granata, guidati da Roberto D’Aversa, hanno rafforzato la propria posizione, allontanandosi dalla zona retrocessione. Questa vittoria conferma la crescita del gruppo, capace di reagire con efficacia alle difficoltà.

Per il Verona, la sconfitta rappresenta un duro colpo nella corsa alla salvezza. La squadra veneta, reduce da una serie di risultati negativi, non è riuscita a invertire la tendenza e resta in una situazione delicata.

Statistiche e precedenti

Il Torino ha ora trentasei punti in classifica, con dieci vittorie, sei pareggi e quindici sconfitte, trentacinque gol fatti e cinquantatré subiti. L'arrivo di D’Aversa ha portato una svolta: nelle prime cinque partite sotto la sua guida, il Torino ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, allontanandosi dalla zona calda.

Il Verona è ultimo con diciotto punti, frutto di tre vittorie, nove pareggi e diciannove sconfitte, ventidue gol realizzati e cinquantatré incassati. La squadra ha perso tre partite consecutive senza segnare, aggravando la crisi salvezza.

Il Torino aveva già prevalso nella gara di andata per 3-0 il 4 gennaio. Inoltre, il Verona non vince a Torino dal settembre 2014. Questi dati confermano la superiorità recente dei granata negli scontri diretti e le difficoltà degli scaligeri in trasferta.